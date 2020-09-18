Kemal Sunal’ın adı filmlerinin çekildiği sokağa verildi
Ünlü sanatçı Kemal Sunal’ın adı "Kapıcılar Kralı" ve "Çöpçüler Kralı" filmlerinin çekildiği Beyoğlu Cihangir’deki sokağın bir kısmına verildi.
Beyoğlu Belediyesi'nin geçen temmuz ayında aldığı meclis kararı ile Kemal Sunal'ın hatırasını yaşatmak amacıyla en önemli yapıtlarından olan "Kapıcılar Kralı" ve "Çöpçüler Kralı" filmlerinin çekildiği Beyoğlu Cihangir Mahallesi ile Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi sınırları içinde kalan Güneşli Sokağı'nn adının değiştirilerek "Kemal Sunal Sokağı" isminin verilmesi talep edildi.
Talep gereğinin yapılması için İBB Meclisi'ne gönderildi. Teklif, 17 Eylül 2020 tarihli meclis oturumunda gündeme geldi.
Oya sunulan Harita ile Kültür ve Sanat Komisyonu'nun ortak raporunda sokağın adının tamamen değiştirilmesi halinde çok fazla adresin etkileneceği belirtildi.
Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ni bozmaması için "Güneşli Sokağı" aksının "Soğancı Sokağı" ile "Cihangir Caddesi" arasında kalan kısmının kısaltılarak isimsiz kalan yola "Kemal Sunal Sokağı" isminin verilmesi uygun bulundu. Karar oy birliği ile kabul edildi.
Video Haberler
- Alabama’da dev timsahlar sokağa indi
- Eski Karagümrük Başkanı'na silahlı saldırı
- Arnavutköy'de bir kafede silahlı saldırı
- Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
- Eminönü sahilinde erkek cesedi bulundu
- Doğu Perinçek'i kızdıran ajanlık sorusu
- İBB Meclisi'nde Tevfik Göksu'nun sözleri kavga çıkardı!
- Genç kız, erkek arkadaşını bıçaklayıp başında bekledi
- İstanbul trafiğinde yürek sızlatan görüntü
- Kadın doktorun isyanı sosyal medyaya damga vurdu!