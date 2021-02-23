Kesimoğlu resmen CHP'de

23 Şubat 2021 Salı, 13:22

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, CHP’ye geri döndüğünü açıkladı. Kesimoğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde CHP’den istifa etmişti.

Resmi Twitter hesabından açıklamada bulunan Kesimoğlu, Kırklareli halkı ile temaslarda bulunduğunu ve yoluna CHP ile devam etmeye karar verdiğini belirtti. Kesimoğlu, "Ülkemin mutluluğunu da kurucu değeri de Cumhuriyet Halk Partisi'nde görüyorum. Bugünden itibaren yoluma CHP üyesi olarak devam edeceğimi duyuruyorum" dedi.

Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun açıklaması şöyle: