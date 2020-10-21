‘Kesi’nlikle mutluluk

21 Ekim 2020 Çarşamba, 02:00

Her iki hastaya da fazla kiloları nedeniyle kapalı ameliyat yapılamayacağı, göğüs kafesi açılarak ameliyatlar yapılabileceği iletildi.

HIZLI İYİLEŞME

Prof. Dr. Cengiz Köksal, her iki hastayı da 4 cm’lik küçük kesi ile mitral kapak ameliyatı yaparak sağlıklarına kavuşturdu. Köksal, “Halen Avrupa’da ve ülkemizde aşırı kilolu hastalara koltuk altından küçük kesi ile mitral kapak ameliyatı yapılmaktadır. Küçük kesi ile koltuk altından yapılan mitral kapak ameliyatının kilolu hastalarda avantajı, hızlı rutin hayata dönüş, hızlı yara iyileşmesi ve daha az enfeksiyondur” dedi.

110 kilo olan Meliha Budak ve 120 kilo olan Ahmet Arslan, 2 hafta sonra normal yaşamına döndü.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dragos Hastanesi Kalp Kapak Hastalıkları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Cengiz Köksal, “Kliniğimizde son 1 yılda 43 hastaya sağ koltuk altından mitral kapak ameliyatı ve çoğunluğuna da mitral kapak tamiri yapılmıştır. Bu hastaların 15’i 100 kg ve üzeri hastalardı” diye konuştu.

Fazla kiloları nedeniyle kalp kapakçığı ameliyatının açık olması önerilen iki hasta, 4 cm’lik kesiden yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Prof. Cengiz Köksal, “Aşırı kilolu hastalarda koltuk altı küçük kesi ile kapak ameliyatı mümkün” dedi.