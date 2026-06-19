Kaçırılan Erhan Karaal'ın avukatı konuştu: 'Öldüresiye dövülmüş; elleri, ayakları bağlı durumda bulunmuş'

Silivri'de görülmeye devam eden 414 sanıklı İBB Davası'nın tutuksuz sanıklarından İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, dün gece Maltepe'deki evinin yakınında kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı.

Avukatı Tayfun Taşlıoğlu, Karaal'ın çocuklarıyla birlikte yürüyüşe çıktığı sırada yanına yaklaşan araçtan inen kişilerce darp edilerek kaçırıldığını duyurmuş, Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri de şüphelilerin yakalanması için kolluk güçlerine talimat verildiğini belirtmişlerdi.

BAŞSAVCILIK: 8 KİŞİ GÖZALTINDA

Edinilen bilgilere göre, Karaal'ın kaybolduğu yönündeki ihbarın ardından geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtları ve saha araştırmaları doğrultusunda yürütülen operasyonlarda Karaal'ın bulunduğu belirlenerek güvenli bölgeye alındı.

Olayın aydınlatılması amacıyla sürdürülen soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Yetkililer, kaçırılma olayının nedeni ve şüphelilerin bağlantılarının belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtirken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi.

Olaya ilişkin bir bilgilendirme yapan Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı sayısını 8 kişi olarak duyurdu.

Başsavcılık bilgilendirmesi şöyle:

"2026 günü İlimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırılması olayına ilişkin yürütülen soruşturmada Erhan Karaal bulunmuş olup 8 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam edilmektedir."

ÖLDÜRESİYE DÖVÜLMÜŞ

Erhan Karaal'ın son durumuyla ilgili avukatı Tayfun Taşlıoğlu, ANKA'ya yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, öldüresiye dövüldüğü anlaşılan Karaal, Tuzla'da atıl bir fabrika binasında el ve ayakları bağlı olarak bulundu. Doktorların aileye verdiği bilgiye göre hayati tehlikesi bulunmayan Karaal'ın tedavisi devam ediyor.