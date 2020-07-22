Kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 20:55

Adıyaman'ın Besni ilçesi Oyratlı köyünde akşam saatlerinde 3 çocuk babası Şıho Sevindi, bahçede bulunan ve kesmeye çalıştığı ağacın devrilmesiyle altında kaldı.

Durumu gören yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sevindi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Sevindi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna götürüldü.