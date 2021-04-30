Kılıçdaroğlu: İzmir’de çok ciddi çalışmalar var

30 Nisan 2021 Cuma, 07:18

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün İzmir Ticaret Odası (İZTO) nisan ayı olağan toplantısına katıldı. Kentsel dönüşümle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, “Kentsel dönüşümde sosyal donatı, yeşil alanlar olabilmesi gerekiyor. Bu konuda belediye başkanı arkadaşlarımızın çok güzel çalışmaları var. Bir kısmı Avrupa’dan da destek alıyor. Bütün sosyal ihtiyaçların karşılanması bizim temel hedeflerimizden biridir. İzmir’de de çok ciddi çalışmalar var” dedi.

İzmir’de trafik sorunu ile ilgili görüşlerini bildiren Kılıçdaroğlu, “Kent trafiği çok yoğun, acaba alternatif çevre yolları açılabilir mi bunu bilmiyorum. İzmir trafiği özellikle merkez Kemeraltı civarı çok yoğun. Oralarda çözüm üretmek gerekiyor. Belki yeraltına inip otoparklar yapmak gerekiyor. Yerüstünde alan çok kısıtlı. Belki bu caddelerin altı otoparka dönüştürülebilir. Bu sadece tabii ki İzmir’in sorunu değil, Türkiye’de çarpık kentleşme sonucu çıkan temel sorunlardan biri” diyerek Tunç Soyer’in ekibiyle beraber çözüm için çalıştığını ifade etti.

'KENTİN KİMLİĞİNİ KORUYORUZ'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Çeşme ilçesinde hayata geçireceği turizm projeleriyle ilgili ise “Yapılan her yatırım değerlidir ama çevreye ve kente zarar vermemek kaydıyla. Kentin kimliğini korumak kaydıyla. Çeşme Turizm projesine destek vereceğiz. Bu proje İzmir halkı tarafından benimsenir ve beğenilirse, bir beton ormanına dönüşmezse, büyük ölçekte yeşil korunursa elbette destek veririz. Özellikle ülkeye döviz getirecek bir projeye negatif bakmayı asla düşünmüyoruz. İstihdam yaratacak ve turizmi 12 aya çıkaracak projeye olumlu bakıyoruz. Burayı betonlaştırmayacaksa herhangi bir tereddütümüz yok” diye konuştu.