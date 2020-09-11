Kılıçdaroğlu, kısa çalışma ödeneği alan emekçilerle görüştü
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ücretsiz izne çıkarılarak kısa çalışma ödeneği verilen emekçilerle görüştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ücretsiz izne çıkarılarak kısa çalışma ödeneği verilen, farklı meslek gruplarından emekçilerle görüştü.
Videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda emekçilerin yaşadığı sorunları dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Bülent Kuşoğlu eşlik etti.
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