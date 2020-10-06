Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı’nı koruyacağız

06 Ekim 2020 Salı, 02:00

CHP, pandemi dolayısıyla bu yıl milletvekili kampını gerçekleştiremezken dün genel merkezde yeni yasama yılına ilişkin bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Edinilen bilgiye göre milletvekillerini dinleyen Kılıçdar-oğlu daha sonra yaptığı konuşmada, iktidarın CHP’yi terör örgütleriyle ilişkilendirilmek istediğine işaret etti. İktidarın CHP’yi HDP’yle aynı partiymiş gibi göstermeye ve İYİ Parti’yle arasında görüş ayrılıkları olduğu yönünde bir algı yaratmak istediğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu’nun, “Millet İttifakını kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz. İyi ilişkilerimiz var. HDP, İYİ Parti, CHP, hepimiz ayrı partileriz” dediği ifade edildi. Kılıçdaroğlu’nun “Türkiye’nin gündemi ekonomi. Gündemi değiştirmek istiyorlar. Esnaf ziyaretlerine devam etmenizi istiyorum. Grup konuşmalarında her hafta toplumun farklı kesiminin ekonomik sorunlarını gündeme getireceğim” dediği aktarıldı.

CHP’nin görevinin yanlışları söylemek olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu’nun, “Oruç Reis’in geri çekilmesiyle taviz verdiler. Azerbaycan konusunda CHP’nin yaptığı açıklamaları cımbızlayarak çarpıtmak istiyorlar. Azerbaycan demek Türkiye demektir. Çıkarlarımız ortaktır. Türkiye’de iktidara kim gelirse gelsin bu değişmez bir gerçektir” değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.

‘HAKTAN, HUKUKTAN YANAYIZ’

HDP’ye yönelik operasyonlara değinen Kılıçdaroğlu’nun “Biz adaletin yanındayız. 7 yıl sonra bir dosya açılarak insanlar tutuklanıyorsa bunu eleştiririz. Biz haktan hukuktan yanayız. Bir çelişki yaratılmak isteniyor. Oyuna gelmeyin” dediği ifade edildi.

Kılıçdaroğlu’nun, AKP iktidardan gitmez algısının yaratılmak istendiğine işaret ederek “Bu bir oyun. Sandıkta kazanacağız ve tıpış tıpış gidecekler. Nasıl ki İstanbul seçimlerinde demokrasi tokadını yediler. İlk seçimde bunları göndereceğiz” değerlendirmesinde bulunduğu ifade edildi.