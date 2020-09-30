Kılıçdaroğlu ‘Milliyetçi İmam Hatipliler’le buluşuyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 13.00’te Milliyetçi İmam Hatipliler Eğitim Kültür Derneği’nin 60 üyesiyle video konferans yoluyla bir araya gelecek.
Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı ve parti meclisi üyesi Deniz Demir’in organize ettiği buluşmada, derneğin genel başkanı Ersin Şimşek de Kılıçdaroğlu’yla beraber genel merkezde olacak.
Demir, daha önce Kılıçdaroğlu’nu Genç İmam Hatipliler Derneği ile buluşturmuş, hatta Çubuk saldırısının ardından CHP Genel Başkanı’na ilk geçmiş olsun ziyaretini bu grup yapmıştı.
Bugünkü buluşmada Türkiye’nin gündemi konuşulacak ve Milliyetçi İmam Hatipliler Derneği’nin 60 üyesi Kılıçdaroğlu’na sorular yöneltecek.
BAYRAK, KURAN VE NUTUK HEDİYESİ
Milliyetçi İmam Hatipliler Derneği, Kılıçdaroğlu’na bayrak ve Kuran hediye edecek. Hediyenin üzerinde ise şöyle yazıyor: “Ömrü ülkemiz ve aziz milletimize hizmet ile geçmiş, dini, milli ve insani değerleri her zaman siyaset üstü bilerek toplumun barış, kardeşlik ve huzur iklimine kavuşması için hak, hukuk, adalet mücadelesinin simgesi olmuş Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi’ye en içten saygı ve sevgilerimizle...”
CHP lideri Kılıçdaroğlu ise dernek yöneticilerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bastırdığı Nutuk’u imzalayarak hediye edecek.
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