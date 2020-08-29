Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos’un Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarından itibaren kurduğu “milletin egemenliği düşü” için atılmış en önemli adımlarından biri olduğunu belirterek, “Atatürk ve arkadaşlarının emaneti olan güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırarak millet egemenliği düşünü eksiksiz şekilde hayata geçireceğiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde, 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz, bundan tam 98 yıl önce bugün, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da, eşsiz bir zaferle taçlandırıldı. Kudretli Başkomutan’ın “Ya istiklal ya ölüm” emri, milletimizin genlerinde bulunan özgürlük ve bağımsızlık aşkı ile bütünleşerek, esaret zincirlerini söküp attı” ifadelerine yer verdi.

“TEK ADAMIN YERİNİ LAİK, HUKUK DEVLETİ ALACAK”

30 Ağustos’un sadece “askeri bir zafer” olarak tanımlanamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos’un aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarından itibaren kurduğu “milletin egemenliği düşü” için atılmış en önemli adımlarından biri olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, “Hiç kimse aradan geçen 98 yıla aldanmasın, Dumlupınar’da yakılan ışık, hala yolumuzu, geleceğimizi aydınlatmaktadır. Ve bizler, dün olduğu gibi bugün de hem özgürlük ve bağımsızlığımıza hem de millet egemenliğine aynı inanç ile gönülden bağlıyız. Atatürk ve arkadaşlarının emaneti olan güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırarak millet egemenliği düşünü eksiksiz şekilde hayata geçireceğiz. Tek adam rejiminin yerini, milletimizin hak ettiği şekilde demokratik, laik, sosyal hukuk devleti alacak. Unutulmasın ki o gün geldiğinde, yalnız ülkemiz değil, içinde bulunduğumuz coğrafya da barışın güneşi ile aydınlanacak” dedi.



Kılıçdaroğlu, Kurtuluş Savaşı Önderi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlere rahmet diledi ve milletin Zafer Bayramı'nı kutladı.