Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Böyle bir aymazlığı tarih bile yazmamıştır!

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 16:21

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Şimdiye kadar ne yaptık, neyi başardıysak, CHP’nin takoz ve gerilim siyasetine rağmen başardık" sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun “Yönetilemeyen Türkiye” başlığıyla yaptığı paylaşım şöyle:

"Dış politikada; Dışişleri Bakanlığı’nı tümüyle devre dışı bırakacaksın. Rüşvet alanları büyükelçi yapacaksın. Kadim dostumuz olan Mısır’ı düşman ilan edeceksin. Sosyete damat Doğu Akdeniz’deki karbon yatakları için ‘Orada çok ciddi bir rezerv şu an itibariyle yok’ diyecek. Ve sen utanmadan, sıkılmadan Cumhuriyet Halk Partisi’ni suçlayacaksın. Böyle bir aymazlığı tarih bile yazmamıştır. Ne diyorduk? Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor…"