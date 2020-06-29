Kılıçdaroğlu'ndan 'dislike' göndermeli video
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın gençlerle yaptığı YKS yayınına 'dislike' (beğenmeme) yağmasına gönderme içeren bir video paylaştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya sitesi Twitter hesabından yaptığı video paylaşımıyla gençlere mesaj verdi.
Kılıçdaroğlu, videoyu "Sevgili Gençler, “yorumlarınızı engelleyerek” haklılığınızı bastırmak isteyenler oldu. Sizi susturabileceğini zannedenler çok yanılıyor. Zira bir dislike bile çok şey ifade ediyor. Sesinizi duyacağımıza ve daima sesinizi duyuracağımıza söz veriyorum," ifadeleriyle paylaştı.
Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda ise "Kafese kapattılar bizi" sözleriyle rap müzik eşliğinde YKS tarihinin pandemi sürecinde öne çekilmesine tepki gösteriliyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, YKS öncesi gençlerle yaptığı canlı yayının yorum bölümünü çok fazla tepki gelince kapatmıştı. Erdoğan'a tepki gösteren öğrenciler, YouTube'daki videoyu 'dislike' yağmuruna tutmuştu.
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