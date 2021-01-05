Kılıçdaroğlu'ndan emeklilerle ilgili açıklama: Açlığa mahkum eden bu yönetimden kurtaracağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emekli maaşlarına yapılan artışın, açlık sınırı altında olduğunu vurgulayarak, "Emekliye reva görülen bu ücret artışını kabul etmiyorum. Söz veriyorum, ilk seçimde Türkiye’yi açlığa mahkum eden bu yönetimden kurtaracağız" dedi.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda, emekli aylığına yapılan zammı eleştirdi. Emeklilere yapılan ücret artışını kabul etmediğini belirten Kılıçdaroğlu, "İktidarın kötü ekonomi yönetimi milyonlarca emekli vatandaşımızı açlık sınırının altında yaşamaya mahkum etti" diyerek hükümeti eleştirdi.
Videoda, enflasyon rakamları, elektrik, doğalgaza zam yapıldığına ilişkin haberlere yer verildi. Ayrıca videoda, Türkiye 7.7 milyon emeklinin açlık sınırı altında yaşadığına dikkat çekildi.
Kılıçdaroğlu, videoyu şu notla paylaştı:
"İktidarın kötü ekonomi yönetimi milyonlarca emekli vatandaşımızı açlık sınırının altında yaşamaya mahkum etti. Emekliye reva görülen bu ücret artışını kabul etmiyorum. Söz veriyorum, ilk seçimde Türkiye’yi açlığa mahkum eden bu yönetimden kurtaracağız."
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