Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Nereye gitti bu paralar?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, ''Sokaktaki vatandaşın sorduğu soruyu soruyorum.. Nereye gitti bu paralar?'' diye sordu. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının ardından birçok kişi sosyal medya hesabından aynı soruyu Erdoğan'a yöneltti.
Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunanan Kılıçdaroğlu, toplanan vergileri AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sordu.
Kılıçdaroğlu Erdoğan'a, "Sokaktaki vatandaşın sorduğu soruyu soruyorum...Nereye gitti bu paralar" sorusunu yöneltti.
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:
''MERKEZ BANKASI’NIN 128 MİLYARLIK DOLAR REZERVİ SATILDI''
''Nereye gitti bu paralar'' diyerek paylaşımda bulunan CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, ''Merkez Bankası’nın 128 milyarlık dolar rezervi satıldı. Esnafa gitmedi! Çiftçiye gitmedi! İşçiye gitmedi'' ifadelerini kullandı.
''179 MİLYON DOLAR DEPREM VERGİSİ''
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ''Milletten 18 yılda 35 milyar 179 milyon dolar deprem vergisi topladılar. Bu paralar; Kasap, manav, bakkala gitmedi. Emekliye, işçiye, çiftçiye gitmedi. Peki, Nereye gitti bu paralar'' diye sordu.
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