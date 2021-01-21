Kılıçdaroğlu'ndan "rastgele" notuyla Erdoğan'a yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "rastgele" notuyla paylaştığı videoyla AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "CHP sokaklarda rastgele çekilen fotoğraflarla milletimizi karamsarlığa sürüklüyor" sözlerine yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
21 Ocak 2021 Perşembe, 22:07
Kılıçdaroğlu'ndan
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Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda, Erdoğan'ın "CHP sokaklarda rastgele çekilen fotoğraflarla milletimizi karamsarlığa sürüklüyor" sözlerine görüntülerle yanıt verildi. 

Esnafın dertlerini dile getirdiği videoda, Kılıçdaroğlu'nun, "Esnaf gerçekten korunmak isteniyorsa onun beklentilerini, onun sorunlarını dinlemek zorundayız. Stopaj vergisi var. Kalkması lazım. Beklentilerine cevap vermek zorundayız. Esnaf Bakanlığı kurulacak ki esnafın doğrudan doğruya muhattap olduğu, derdini anlatabileceği çözemediği zaman da şikayet edebileceği bir makam olsun" sözlerine yer verildi.


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