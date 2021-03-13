Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya başsağlığı telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi Servet Soylu'yu kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak başsağlığında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
13 Mart 2021 Cumartesi, 20:35
Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya başsağlığı telefonu
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CHP'den yapılan açıklamaya göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi Servet Soylu’yu kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu telefonla aradı.

Servet Soylu'nun yaşamını yitirmesi dolayısıyla Bakan Süleyman Soylu'yu arayan Kılıçdaroğlu, başsağlığı dileklerini iletti.


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