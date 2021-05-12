Kılıçdaroğlu'ndan Twitch fenomenine: 'Chat'te hazır olduğunda haber ver

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 22:13

Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, akşam izlediği videoda Green Card (ABD'de kalıcı oturma ve çalışma imkanı sağlayan yeşil kart) başvurusu kabul olan gençlerin sevinç çığlıkları attığını ifade etmişti.

Kılıçdaroğlıu, söz konusu paylaşımda şunları kaydetmişti:

"Bu gece gözüme uyku girmedi. Eminim sizlerin de gözüne uyku girmiyor. Sizinle oturup dertleşmek istedim. Gençleri bu noktaya kimler getirdi. Gençleri ülkeyi terk edecek hale kimler getirdi. Çok üzgünüm, emin olun çok üzgünüm. Sizden biraz sabır istiyorum. Elinizden alınan tüm hakları size iade edeceğim. Tamamını telafi edeceğim. Vallahi de billahi de telafi edeceğim. Ülkenizde kalın, biz sizi seviyoruz."

Biliyorum siz de uyumuyorsunuz gençler, gelin biraz dertleşelim... pic.twitter.com/KBDMVIAnBz — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 10, 2021

"Jahrein" adıyla bilinen Twitch fenomeni Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayarak, "Allah aşkına nasıl yapacaksınız bu dediklerinizi? 2018 seçim bildirgenizi okudum şimdi. Bana hiç yeterli gelmedi. Ne olur birileri çıkıp artık bu gençlik için ayakları yere basan sağlam bir plan açıklasın! " notunu düştü.

Allah aşkına nasıl yapacaksınız bu dediklerinizi?

2018 seçim bildirgenizi okudum şimdi. Bana hiç yeterli gelmedi. Nolur birileri çıkıp artık bu gençlik için ayakları yere basan sağlam bir plan açıklasın! https://t.co/W9IaZmiBU2 — Jahrein ($) (@jahreindota) May 11, 2021

"HAZIR OLDUĞUNDA HABER VER"

Jahrein'e cevap veren Kılıçdaroğlu ise, "Konuşulacak çok şey var. Ben hazırım. Chat'te hazır olduğunda haber ver" dedi.