Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde ilk bir haftada yapılacakları açıkladı

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 13:50

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sözleşmesi’nin imzalanmasının 10. yıldönümünde, CHP Kadın Kolları İl Başkanları ile video konferans toplantısında bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'na Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka eşlik etti.





Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının satır başları şöyle:

“MÜCADELENİZ ÇAĞDAŞLAŞMA AÇISINDAN ÇOK DEĞERLİ

Mücadelemiz kolektif bir mücadele aynı zamanda Türkiye mücadelesi, kadın erkek eşitliği mücadelesi, kadının siyasette daha fazla görünür olma mücadelesi, kadınların bürokratik yaşamda da belli yerlere gelme mücadelesi. Dolayısıyla verdiğiniz her mücadele Türkiye’nin çağdaşlaşması açısından çok değerli bir mücadele olduğunu bilmenizi isterim. ‘YaşamHak’ Projesi var. Bu proje çok önemli ve değerli mücadele. Şiddete uğrayan kadının rahatlıkla arayabileceği, hukuki veya psikolojik desteği alabileceği bir alan. Bu konuda daha fazla bulunduğunuz tabana yani ilde veya ilçede daha çok kadına ulaşıp bunları aktarabilirseniz çok daha iyi olacaktır. Bir de tabi bu tür şikayetlerin söylem bazında kalmaması lazım. Telefon gelir gelmez oraya derhal Kadın Kolları’nın hemen bir avukat gerekirse bir psikologla gitmesi, ilgilenmesi ve şiddete uğrayan kadına güç veren bir kadın örgütünün hemen yanı başında olduğunu hissetmesi son derece önemli.

BELEDİYELERİMİZ İNSAN ONURUNU KORUYARAK YARDIM YAPIYORLAR

‘Belediyelerimiz sosyal yardımlarını kesecekler’ diye propaganda yaptılar, tam aksine sosyal yardımların kalitesi arttı, görünürlüğü de kayboldu yani sağ elin verdiğini sol el görmedi, belediye başkanları insan onurunu koruyarak sosyal yardım yapıyorlar. Kişinin yoksulluğunu afişe etmiyorlar, onurunu koruyorlar çünkü yoksulluk kader değildir, eğer bir kişiye sosyal devlet katkı vermemişse kabahat sosyal devlettedir, vatandaş da değildir. Anayasa’da diyor ya ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sosyal hukuk devletidir.’ Sosyal hukuk devleti fakirin fukaranın yanında olan devlet demektir. Belediye başkanlarımız bulundukları beldelerde yoksulluk envanteri çıkarıyorlar. Kaç hanede yoksulluk var, bu yoksulluğun pozisyonu nedir, geliri var mı yok mu diye. Fakat bizim belediyelerimizin olmadığı, fakat Kadın Kolları’mızın çalıştığı 81 il var. Dolayasıyla sizler bize, bulunduğunuz beldede kaç yoksul aile olduğunu yazarsanız, adres, telefon ve beklentileriyle. Belki biz buradan size yardım çeki gönderebiliriz, başka bir şey gönderebiliriz, oradaki ailelere göndermek üzere.

AİLE DESTEKLERİ SİGORTASI İLE KADININ HESABINA PARA YATACAK

Yarın seçim olacakmış gibi hepimiz çalışıyoruz, ben dahil olmak üzere. Çalışmak zorundayız. Türkiye’yi içine düştüğü girdaptan biz kurtaracağız. Başka kurtarıcı yok. Ekonomik, sosyal açıdan vatandaşın karşılaştığı bütün sorunları çözme konusunda çok kararlı bir tutum sergileyeceğiz. CHP iktidarında Aile Destekleri Sigortası gelecek. Hiçbir çocuk bu coğrafyada yatağa aç girmeyecek. ‘Bir çocuk yatağa aç giriyorsa ben o gece uyumayacağım’ diyeceksiniz. Böyle kararlı, inançla bunu ifade edeceksiniz. Bunları elbette yaparız, niye yapmayalım? Son derece basit kurallar… Bir yasa çıkaracaksınız, Aile Destekleri Sigortası diye, nasıl işsiz kalan işsizlik sigortasından para alıyorsa, Aile Destekleri Sigortası’nda da yoksul hanede kadının banka hesabına para yatacak, her ay, düzenli. Kadın bankadan parasını çekecek, çoluk çocuğunun rızkını sağlayacak. Böylece onun yoksulluğunu afişe etmeyeceğiz. Onun yoksulluğunu sadece sosyal devlet bilmiş olacak. Biz yoksullukla mücadeleyi aynı zamanda inanç, hukuk, adalet temelli hayata geçirmiş oluyoruz.

İLK BİR HAFTADA YAPILACAKLARI AÇIKLADI

Manisa’dan MHP’liler bana selam göndermişler, benden de selam gönderirseniz çok mutlu olurum. Söyleyin, Kılıçdaroğlu dedi ki, ‘dostlarımızla beraber kurduğumuz CHP iktidarında ilk bir haftada yapacağımız 8 temel konu var. Bunlardan 8’incisi ilk bir haftada meşhur İstanbul Sözleşmesi’ni tekrar yürürlüğe koyacağız. İlk bir haftada...

Başka ne yapacağız ilk bir haftada?

Esnafın kredilerinin faizlerini sıfırlayacağız. Çiftçinin Tarım Kredi Kooperatifleri'nden ve bankalardan aldıkları kredilerinin faizlerini sıfırlayacağız. Süleyman Şah Türbesi’nin, bunu ülkücü kardeşlerim çok iyi bilir ve anlarlar, tekrar kaçırıldığı yere götüreceğiz. KYK’dan üniversitede okurken kredi alan ama işi olmadığı için çalışamayan, çalışamadığı için devletin icrası ile karşı karşıya olan faiz yüklenen, babalarının mallarına haciz konulan uygulamadan gençleri kurtaracağız. Onların faizlerini sıfırlayacağız, çocuk iş bulduğu takdirde kredisini ödeyecek. Önce iş bulacaksın ki parasını ödesin. İstanbul Sözleşmesi’ni anlatırken salt İstanbul Sözleşmesi olarak düşünmeyin. Kadına yönelik şiddeti engelleyen bir sözleşme olarak beyinlere kazınması lazım. Bu şekliyle anlatılması gerekiyor. Vatandaş ‘bize göçmenler kadar değer vermiyorlar’ diyor. Doğru. ’40 yıldır vergi veriyorum, 40 gün bakamadı’ diyor. Doğru. Bütün bunların hepsi bir şekilde bizim hafızamıza kazındı. Milletvekili arkadaşlarımı görevlendirdim, gittiler, geldiler, salı toplantılarında ifade ettim. En son yaptığım bir konuşma var. En azından bayram öncesinde bu şekercilerin, pastacıların açık olması lazım. Berberlerin, kuaförlerin en azından iki gün açık olması lazım. İnsanlar en azından insanlar gidip çocuklarını oyuncak, ayakkabı, şeker alabilir. Bunu bile çok görüyorlar. Bu süreçte en büyük sıkıntıyı yaşayan esnaflar. Sanayicide bir sorun yok. Fabrika çalışıyor, üretim yapılıyor, ihracat tamam ama esnafta olağanüstü bir geriye gidiş var. Esnaf gerçekten perişan. Dolayasıyla en büyük tepki de esnaftan geliyor.

UMUDU BÜYÜTMEK ZORUNDAYIZ

Umutsuzluğu değil umudu büyütmek zorundayız. Ben hepinize yürekten teşekkür ederim. İstanbul Sözleşmesi için asla üzülmeyin. O sözleşmeyi tekrar yürürlüğe koyacağız. Birlikte, kadınların gücü ile koyacağız.”