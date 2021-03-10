Kılınçer’den yeni albümün ilk şarkısı
Gökçe Kılınçer'ın “Zor Yollar Benim” isimli şarkısı müzik severlerle buluştu.
Geçen yıllarda yayımladığı iki adet 45’liğin ardından albüm çalışması için stüdyoya kapanan retro-pop müziğin öncüsü Gökçe Kılınçer, müzikseverleri yeni albümünün ismini taşıyan “Zor Yollar Benim” şarkısı ile buluşturdu. 12 şarkılık bir albüm çalışmasına imza atan Kılınçer’in yeni albümü, 5 Mart tarihinde 33’lük plak ile birlikte ön siparişe açıldı.
Söz ve müzikleri sanatçının kendisine ait olan albümün hem prodüktörlüğünü hem de şarkıların aranjelerini Bobina üstleniyor. Kayıt ve miksleri Hicaz Stüdyosu’nda yapılan albümün mastering çalışması Pete Maher imzası taşıyor.
Albüm 30 Nisan tarihinde Hicazplaks etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında olacak.
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