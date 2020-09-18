Kimlik kartları ve ehliyetlerde yeni dönem başlıyor

18 Eylül 2020 Cuma, 11:02

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sürücü belgesi bilgilerinin T.C. kimlik kartına yüklenmesi projesi lansmanında konuştu. Bakan Soylu, ''Teknolojinin bütün haliyle birlikte vatandaşımızın işlerini kolaylaştırması konusunda kullanılmasını sağlayan ve hakikaten her yıl milyonlarca nüfus ve vatandaşlık işlerine giren hizmet alan milyonlarca vatandaşımızın memnuniyetini sağlamak için çaba sarf eden, büyük bir devrimi gerçekleştiren arkadaşlarıma sizlerin huzurunda bir kez daha tebrik ediyorum.'' dedi.

21 Eylül'den itibaren yeni sürücü belgeleri kimlik kartlarına yüklenmeye başlayacağını söyleyen Soylu, "Pazartesiden itibaren yeni tip sürücü belgeleri nüfus müdürlüklerinden randevu alınarak yeni nesil kimlik kartlarına yüklenecek. Ücret alınmayacak. Geçerlilik süresi dolunca sürücü belgesi kimlik kartından silinecek. 2021 yılında elektronik kimlik doğrulama sistemini getiriyoruz bu da bir devrimdir" diye konuştu.



