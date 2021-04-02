Kırgöz: Kararlı adımlarla ilerliyoruz

02 Nisan 2021 Cuma, 07:10

Başkan Kırgöz, “Yıllardır kanayan yarası olan Salimbey Mahallesi Reyhan Sokak’ta yol genişletme çalışmaları yapıldı. Mahallelerimizde kilit parke ve granit taş kaplama çalışmaları devam ediyor” dedi. Kırgöz, 15 yeni park yapıldığını, futbol sahası ve oyun alanı kazandırdıklarını sözlerine ekledi.

BİSİKLET YOLU

İlçeye ilkleri yaptıklarını ifade eden Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sevgi Yolu’nu düzenleyerek modern bir yer haline getirdik. 5.900 metrelik bisiklet yolunu hizmete sunduk. Araç kiralama dönemini bitirdik.” Kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını kaydeden Başkan Kırgöz, “Roman Kültür Merkezi ve Kadın Dayanışma ek hizmet binasını faaliyete geçirdik. Avukat, sosyolog ve psikolog eşliğinde haftanın iki günü kadınlarımıza sosyal destek hizmeti veriyoruz” dedi.

Kırgöz, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 15 milyon liralık yatırımıyla hayata geçireceği proje kapsamında yaklaşık 7 bin dekarlık tarım arazisine kapalı sistem sulama altyapısı kurulacak. Aralık 2022’de inşaatı tamamlanacak tesis sayesinde 65 bin metrelik damla sulama ağı ile Yahşibey ve Bademli mahallelerinde 420 çiftçi ailesinin tarımsal sulama ihtiyacı karşılanacak” ifadelerini kullandı.

Çandarlı’ya büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Kırgöz, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 15 milyon liralık yatırımıyla Çandarlı Göleti’nde biriken su arıtılarak evlere iletilecek. Tesis sayesinde günde 4 bin, yıllık 1.5 milyon metreküp içme suyu sağlanacak. Çandarlı’nın yaz aylarında artan su ihtiyacı karşılanmış olacak” dedi.

Kırgöz, “Göreve başladığımız günden itibaren hedeflediğimiz projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri ile beraber bizlere emanet ettiği Cumhuriyet değerlerini rehber edinerek yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.