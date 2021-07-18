Kırıkkale'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Kırıkkale'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 02.00 sıralarında Tepebaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi 633'üncü Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.E. ve E.B. birbirlerine tabancayla toplam 14 el ateş açarak olay yerinden araçla kaçtı. Olayda, E. E. ve O. E. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.
Bekçilerin silah seslerini duyması üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Yüksek İhtisas Hastanesi'ne ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Video Haberler
- Tarlada 2 bin yıllık kitabe bulundu
- Rize'de sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Meteor düşüşü Bursa’da görüntülendi
- Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
- Zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
- Taksim’de virüsü unuttular, maskesiz gezdiler
- Polisleri görünce aracını park edip, yaya rolü yaptı
- Bursa’da benzeri görülmemiş olay!
- Tacizciyi otobüste ifşa edip kameraya aldı
- Beşiktaş'ta ters durak şaşkınlığı
En Çok Okunan Haberler
- A101 bozulan ürünleri zorla çalışanlarına satıyor!
- Erdoğan, yeni ittifak peşinde
- Son anketi paylaştı! Cumhur ittifakını üzecek sonuç
- Limanda dev uyuşturucu operasyonu!
- Cengiz Holding'den 'Melih Bulu' açıklaması
- 'Tarihi geçmiş aşıları kullandılar' iddiası
- Eski Fenerbahçeli oyuncu, trafik kazasında yaralandı
- Türkiye-Suudi Arabistan toplantısında tepki çeken kare
- Başsavcılıktan Ümitcan Uygun açıklaması
- İsrail Başbakanı'ndan Pfizer'le ilgili kritik iddia