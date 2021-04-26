Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'den, Survivor yarışmacısı İsmail Balaban için çağrı

26 Nisan 2021 Pazartesi, 13:58

Survivor 2021 yarışmacılardan Uğurtan Dora ile yaşadığı polemik sonrası Türkiye Güreş Federasyonu'nun destek vererek "Yarışmadan çekil ve er meydanına dön" dediği İsmail Balaban için Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim görüşünü değiştirdi.

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, daha önce yaptığı açıklamada, Survivor isimli yarışma programına katılan başpehlivan İsmail Balaban'ın 'kendisini küçük düşürmemesi gerektiğini' savunarak programı bırakması gerektiğini söylemişti. Ancak Selim fikir değiştirdi ve sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 2013 ve 2017 yılında Kırkpınar Başpehlivanı olan Balaban’a destek verilmesi talebinde bulundu.

"BALABAN'A HAKSIZLIK YAPILIYOR"

İsmail Balaban'ın ülkeye şampiyon olarak dönmesini istediğini belirten Selim, “Ata sporumuz güreş bir tarihtir, bir kültürdür. İsmail Balaban'da bu tarihin bir parçası bu kültürün bir temsilcisidir. Başpehlivanımız İsmail Balaban’ın dönmesi için çağrıda bulunmuştum. Ancak yaşadığı haksızlıklar karşısında artık orada kalıp tüm olumsuzluklara rağmen şampiyon olarak dönmesini arzu ediyorum. Bu doğrultuda Tarihi Kırkpınar Ağası olarak tüm güreş camiasından Sarı Fırtına İsmail Balaban'ı desteklemelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Güreş bir TARİHTİR bir KÜLTÜR'dür İsmail BALABAN'da bu tarihin bir parçası bu kültürün bir temsilcisidir



İsmail BALABAN'ın dönmesi için çağrıda bulunmuştum ancak yaşadığı haksızlıklar karşısında artık orada kalıp tüm olumsuzluklara rağmen ŞAMPİYON olarak dönmesini arzu ediyorum. pic.twitter.com/W8eW0Dph7t — Seyfettin SELİM (@SelimSeyfettin) April 25, 2021

GÖRÜŞÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, daha önce Balaban’ın yarışmayı bırakması gerektiğini belirterek “Programı bıraksın gelsin, ne kazanıyorsa desteği ben vereceğim. Kırkpınar Ağası olarak söylüyorum, kendini orada küçük düşürmesin yapılan saygısızlıklara boyunemesin. O Türkiye’nin başpehlivanı” demişti.