Survivor'da kavga: Muhittin Böcek'ten İsmail Balaban açıklaması
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, adada iki takım arasında geçen yaşam şartları ve yarışma mücadelelerini konu alan televizyon programında başpehlivan İsmail Balaban'a yönelik rakip oyuncu tarafından kullanılan 'zenne' ile 'soytarı' kelimelerine tepki gösterdi. Rakip oyuncuyu sözleri nedeniyle kınadığını belirten Başkan Böcek, "Onlar, ata sporunun geleneği çerçevesinde er meydanında kozlarını paylaşır" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bir televizyon programında adada iki takım arasında geçen yarışmada mücadele eden İsmail Balaban'a yönelik karşı takım oyuncusunun kullandığı 'soytarı', 'Zenne gibi oynarsın ancak' ifadelerine yönelik açıklama yaptı.
Antalya Büyükşehir ASAT Spor Kulübü sporcusu başpehlivan Balaban'ın ikizi Turan Balaban'ı ve takım arkadaşlarını antrenmanda ziyaret eden Böcek, manevi oğlu olarak addettiği İsmail'in ata sporu ve ata sporunun kalesi niteliğindeki Antalya'yı temsil ettiğini söyledi.
Balaban ve diğer başpehlivanların Türkiye'nin her bölgesinde ata sporu güreşi devam ettirdiğini vurgulayan Böcek, ülke genelinde başpehlivanların doğudan, batıya kuzeyden doğuya güreşlere katıldığını ve doğulu, batılı gibi ayrım yapılmadığını aktardı.
Rakip oyuncuyu sözleri nedeniyle kınadığını belirten Böcek, şöyle konuştu:
"İsmail Balaban ata sporunu, Antalya'yı ve Türkiye'yi başpehlivan olarak temsil etmektedir. Güreşçilerimiz hiçbir alanda siyaset yapmazlar. Onlar, ata sporunun geleneği çerçevesinde er meydanında kozlarını paylaşır.”
Video Haberler
- Hamile kadına yastık kılıfı geçirip dehşeti yaşattı
- Yozgat’ta korkutan görüntü
- Beyoğlu'nda otomobil kadına çarptı: 5 saniye tepkisi
- Selahattin Demirtaş'ın o konuşmasını paylaştı
- CNN Türk'te ortalık karıştı! Canlı yayını terk etti
- Erdoğan'ı kızdıracak 'dolar' videosu
- Korkutan görüntü: 781 yıl sonra faaliyete geçti
- Müebbet aldı, teşekkür etti
- CHP'li kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Seçim anketinde kavga çıktı! İşte o anlar
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan’dan İYİ Parti hamlesi
- Yeni Merkez Bankası Başkanı'nın tezinde intihal
- Borsa İstanbul'dan son dakika kararı
- Naci Ağbal, 130 milyarı sorduğu için gitti
- Piyasa alev alev yanıyor
- Saray'dan 'Sadece Cumhurbaşkanı biliyor' açıklaması
- AKP'den Ayasofya Camii imamı Boynukalın'a öneri
- Gece yarısı ne oldu da bu operasyon ülkeye çekildi?
- CNN Türk'te ortalık karıştı! Canlı yayını terk etti
- Selahattin Demirtaş'a hapis cezası