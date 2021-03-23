Survivor'da kavga: Muhittin Böcek'ten İsmail Balaban açıklaması

23 Mart 2021 Salı, 15:01

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bir televizyon programında adada iki takım arasında geçen yarışmada mücadele eden İsmail Balaban'a yönelik karşı takım oyuncusunun kullandığı 'soytarı', 'Zenne gibi oynarsın ancak' ifadelerine yönelik açıklama yaptı.





Antalya Büyükşehir ASAT Spor Kulübü sporcusu başpehlivan Balaban'ın ikizi Turan Balaban'ı ve takım arkadaşlarını antrenmanda ziyaret eden Böcek, manevi oğlu olarak addettiği İsmail'in ata sporu ve ata sporunun kalesi niteliğindeki Antalya'yı temsil ettiğini söyledi.

Balaban ve diğer başpehlivanların Türkiye'nin her bölgesinde ata sporu güreşi devam ettirdiğini vurgulayan Böcek, ülke genelinde başpehlivanların doğudan, batıya kuzeyden doğuya güreşlere katıldığını ve doğulu, batılı gibi ayrım yapılmadığını aktardı.

Rakip oyuncuyu sözleri nedeniyle kınadığını belirten Böcek, şöyle konuştu: