Kırmızıgül'den RTÜK Başkanı'na: Abi 12 Eylül darbecileri gibi konuşmuş

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 23:08

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin bugün yaptığı açıklamada verdikleri kararlarla ilgili kimsenden emir gelmediğini belirtmiş, Erdoğan'ın talimat gelirse de "Talimat ve telkinlerini emir telakki eder, başımızın üstüne deriz” demiş birçok kesimden tepki çekmişti.

"12 EYLÜL DARBECİLERİ GİBİ"

Şahin'in aynı konuşmada sarfettiği, "Haber bülteni sunanları uyarıyorum. Böyle devam ederlerse yorum yapmayı yasaklarız" sözlerine ise Mahsun Kırmızıgül'den tepki geldi. RTÜK Başkanı Şahin'in bu sözlerini alıntılayan Kırmızıgül, "Vay vay vay! Abi 12 Eylül darbecileri gibi konuşmuş. Bu Orgeneral mi? Koramiral mi?" diyerek tepki gösterdi.