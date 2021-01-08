Kırşehir'de IŞİD operasyonu: 24 gözaltı

08 Ocak 2021 Cuma, 13:15

Kırşehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü IŞİD üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Irak uyruklu 24 kişinin IŞİD adına faaliyette bulundukları ve çatışma bölgesindeki kişilerle irtibatlı oldukları belirlendi. 32 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı. Evde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



