Kış olimpiyatlarına boykot çağrısı

04 Şubat 2021 Perşembe, 13:06

180’den fazla insan hakları örgütü, Çin’in insan haklarını ihlallerini protesto etmek için Pekin 2022 Kış Olimpiyatları’nın boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Başta Tibet, Tayvan ve Hong Kong’daki bölgesel dernekler olmak üzere toplamda 180 insan hakları örgütünün oluşturduğu koalisyon gelecek düzenlenecek Pekin 2022 Kış Olimpiyatları’nın Çin’den alınması için ortak bir bildiri yayınladı. Guardian’da yer alan haberde, çeşitli gruplardan oluşan koalisyon Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ni (IOC) göreve çağırırken oyunların boykot edilmesini talep etti. Yayınlanan bildiride, ‘’ IOC, bizleri 2008’de dinlemeyi reddetti ve kış olimpiyatları için Çin’in seçilmesini insan haklarının iyileştirilmesinin bir adımı olarak gördü. Ancak alınan kararın yanlış olduğu ortaya çıktı ve Çin insan hakları konusunda daha büyük ihlallere imza attı. Daha da kötüye giden insan hakları ihlalleri karşısında harekete geçmeyi reddeden IOC’yi hâlâ aynı konumda görüyoruz. ‘’ ifadeleri kullanıldı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) Çin Direktörü Sophie Richardson yaptığı açıklamada şunları söyledi, ‘’ IOC, Çinli yetkililerin keyfi olarak Uyguları ve diğer Müslümanları tutukladığını, devlet gözetimini genişlettiğini ve çok sayıda muhalifi susturduğunu biliyor. ‘’



