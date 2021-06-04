Kısıtlamasız ilk cumartesi günü Cumhuriyet Cumartesi sizlerde
Tam kısıtlama uygulamasının kaldırıldığı ilk Cumartesi günü de, gazeteniz Cumhuriyet'e ve Cumartesi ekine ulaşabileceksiniz. Cumhuriyet Cumartesi, her cumartesi olduğu gibi bugün de gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte bayilerde. "Her gün bir ekmek, bir Cumhuriyet..."
Bu hafta Cumhuriyet Cumartesi ekinde:
Oyuncu Emre Kınay Cumhuriyet Cumartesi'ye konuştu: Kendimize yasak koyar hale geldik
Kullanılan sütten, meyveye her lezzetin altında başka bir yörenin izi var.
Gurmeler ve ağzının tadını bilenler dondurmanın en iyi adreslerini seçti.
Murat Gülsoy, yeni kitabı 'Belirsiz Bir Anın Kıyısında'yı ve Boğaziçi'nden istifasını anlattı: Edebiyat kolay sorulara cevap vermez...
Taylan Kümeli, güneşe karşı sigortanız olacak gıdaları yazdı...
Moda, astroloji, teknoloji, psikoloji, bu senin hakkın, işte moda, sinema, televizyon ve daha fazlası için Cumhuriyet Cumartesi okuyun...
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