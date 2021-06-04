Kısıtlamasız ilk cumartesi günü Cumhuriyet Cumartesi sizlerde

04 Haziran 2021 Cuma, 12:22

Bu hafta Cumhuriyet Cumartesi ekinde:

Oyuncu Emre Kınay Cumhuriyet Cumartesi'ye konuştu: Kendimize yasak koyar hale geldik

Kullanılan sütten, meyveye her lezzetin altında başka bir yörenin izi var.

Gurmeler ve ağzının tadını bilenler dondurmanın en iyi adreslerini seçti.

Murat Gülsoy, yeni kitabı 'Belirsiz Bir Anın Kıyısında'yı ve Boğaziçi'nden istifasını anlattı: Edebiyat kolay sorulara cevap vermez...

Taylan Kümeli, güneşe karşı sigortanız olacak gıdaları yazdı...

Moda, astroloji, teknoloji, psikoloji, bu senin hakkın, işte moda, sinema, televizyon ve daha fazlası için Cumhuriyet Cumartesi okuyun...



