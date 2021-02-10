Kobe Bryant'ın ölümüne neden olan kazanın sırrı ortaya çıktı

10 Şubat 2021 Çarşamba, 09:30

Los Angeles Lakers’in efsane basketbolcusu Kobe Bryant, geçtiğimiz sene 26 Ocak'ta bir basketbol maçına gittiği sırada Sikorsky S76 tipi helikopterin düşmesi sonucu kızı ve beraberindeki 7 kişi ile hayatını kaybetmişti. ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından yapılan açıklamada, Bryant ve kızının da aralarında bulunduğu 9 kişinin ölümüne neden olan helikopter kazasının büyük ihtimalle pilotun “mekansal yönelim bozukluğundan” kaynaklandığı belirtildi.

NTSB yetkilileri, yoğun sis nedeni ile pilotun helikopterin alçaldığı sırada tırmanışa geçtiğini algılayamayabileceğini ve helikopterdeki ekipmanların referans göstermemiş olabileceğini ifade etti. Yetkililer, mekansal yönelim bozukluğundan kaynaklanan 184 ölümcül uçak kazası yaşandığını bu kazaların 20'sine helikopterlerin karıştığını aktardı.

Kazayla ilgili yapılan duruşmada, Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu Başkanı Robert Sumwalt, kazanın sebebinin pilotun dikkatsizliği olduğunu söyledi. Sumwalt, olayda helikopter pilotunun federal standartları ihlal ederek bulutların arasından uçtuğunu ve bu nedenle yönünü şaşırarak California’nın güneyinde bir tepeye çarptığını belirtti.

Pilotun helikopteri keskin şekilde yukarı yönlendirdiğini sandığı fakat sol tarafında yer alan bir tepeye doğru döndüğü kaydedildi.

PİLOT NEDEN DEVAM ETTİ?

Sumwalt, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Pilot, siste helikopter kullanılmasının yasak olduğunu bildiği halde uçuşa devam etmiş. Bunu neden yaptığını henüz bilmiyoruz. Uçuşu tamamlaması için helikopterdekiler tarafından baskı mı yapıldı? Şirket ile yaptığı anlaşma nedeniyle mi uçuşa devam etti? Kendisini baskı altında hissettiği için mi siste uçmaya devam etme kararı aldı? Bunlar cevaplanması gereken sorular” ifadelerini kullandı.