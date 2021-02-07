KOBİ'lerin nakdi kredi borcu yüzde 38 arttı
KOBİ türü işletmelerin nakdi kredi borcu, 2020 yılında 2019'a göre yüzde 38 artarak 849 milyar 187 milyon liraya ulaştı. KOBİ'lerin gayrinakdi kredi borcu da 257 milyar kirayı aştı.
Türkiye’de ekonominin itici gücü olan, istihdamın önemli bir bölümünü sağlayan KOBİ’ler, 2021 yılına önemli bir kredi borcuyla girdi.
BDDK’nin “Aralık 2020” aylık bültenine göre, bankalardan kredi kullanan KOBİ türü müşteri sayısı, 2019’a kıyasla yüzde 23.3 artarak 4 milyon 855 bin 16’ye yükselirken, bunların nakdi kredi borcu yüzde 38 artarak 849.2 milyar TL’ye ulaştı.
Ayrıca KOBİ’lerin yüzde 26.8 artışla 257.6 milyar lira da gayri nakdi kredi borcu var.
KOBİ niteliğindeki işletmelerin 4 milyon 63 bin 822’si mikro işletme. Bunların sayısı yüzde 26.4 artarken, toplam nakdi kredilerdeki payları 30.8 oldu.
Kredi borçlusu küçük ölçekli KOBİ’lerin sayısı yüzde 10.8 artışla 608 bin 598 yükselirken payları yüzde 32.1, orta ölçekli KOBİ’lerin sayısı da yüzde 5.7 artışla 182 bin 596’ya çıkarken payları yüzde 37.8 oldu.
En Çok Okunan Haberler
- DNA sonucu sonrası baba Uygun'dan garip paylaşım
- Gül'ün ekibinde Boğaziçi istifası
- ABD Boğaziçi arazisine el koyabilir
- Boğaziçi öğrencilerinden Erdoğan'a açık mektup
- Babacan'dan dikkat çeken 'istifa' uyarısı
- İşte Ahmet Hakan'a göre o partilerin amacı!
- Dikkat çeken ankette sadece 3 parti barajı geçebildi
- Asgari ücret rekoru İzmir'de kırıldı
- Para kaynağı azalan TÜGVA, aradığı desteği böyle buldu!
- Öğüt'ten 'Boğaziçi Hukuk' yorumu!
Video Haberler
- Rambo Okan Abdurrahim Albayrak’a saldırmak istedi
- CHP'den Erdoğan'a Clup House videosu
- Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe ve eşi tutuklandı
- Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü
- Koronavirüsü yenen Başkan Böcek, oğluyla yürüyüşe çıktı
- ABD'de dehşete düşüren anlar: 3 ölü
- Boğaziçili öğrenciler için Türk Marşı'nı çaldı
- AKP'li vekil 'rabia'yı unutunca Erdoğan böyle seslendi
- Şanlıurfa'da ele geçirildi! Orta Çağ'dan kalma
- İstanbul Havalimanın'da tarihi paralarla yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- DNA sonucu sonrası baba Uygun'dan garip paylaşım
- Gül'ün ekibinde Boğaziçi istifası
- ABD Boğaziçi arazisine el koyabilir
- Boğaziçi öğrencilerinden Erdoğan'a açık mektup
- Babacan'dan dikkat çeken 'istifa' uyarısı
- İşte Ahmet Hakan'a göre o partilerin amacı!
- Dikkat çeken ankette sadece 3 parti barajı geçebildi
- Asgari ücret rekoru İzmir'de kırıldı
- Para kaynağı azalan TÜGVA, aradığı desteği böyle buldu!
- Öğüt'ten 'Boğaziçi Hukuk' yorumu!