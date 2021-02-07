KOBİ'lerin nakdi kredi borcu yüzde 38 arttı

07 Şubat 2021 Pazar, 06:00

Türkiye’de ekonominin itici gücü olan, istihdamın önemli bir bölümünü sağlayan KOBİ’ler, 2021 yılına önemli bir kredi borcuyla girdi.

BDDK’nin “Aralık 2020” aylık bültenine göre, bankalardan kredi kullanan KOBİ türü müşteri sayısı, 2019’a kıyasla yüzde 23.3 artarak 4 milyon 855 bin 16’ye yükselirken, bunların nakdi kredi borcu yüzde 38 artarak 849.2 milyar TL’ye ulaştı.

Ayrıca KOBİ’lerin yüzde 26.8 artışla 257.6 milyar lira da gayri nakdi kredi borcu var.

KOBİ niteliğindeki işletmelerin 4 milyon 63 bin 822’si mikro işletme. Bunların sayısı yüzde 26.4 artarken, toplam nakdi kredilerdeki payları 30.8 oldu.

Kredi borçlusu küçük ölçekli KOBİ’lerin sayısı yüzde 10.8 artışla 608 bin 598 yükselirken payları yüzde 32.1, orta ölçekli KOBİ’lerin sayısı da yüzde 5.7 artışla 182 bin 596’ya çıkarken payları yüzde 37.8 oldu.