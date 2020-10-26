Koca duyurdu: İstanbul'da yeni tedbirler gündemde

26 Ekim 2020 Pazartesi, 17:45

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valiliği'nde açıklamalarda bulundu. Koca, "Otobüs, metrobüs, metro ve tramvay seferlerine ek seferler konması, saat düzenlenmesi yapılması gündeme getirilmiştir" dedi.

Koca'nın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

'RİSK ARTACAK'

"Geçen hafta içinde son 1 ayın ortalamasına göre 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerindedir. Risk mevsim şartları nedeniyle giderek artacaktır. Artışın öne çıkan nedenlerinden biri tedbirlerin gevşetilmesi, diğeri ise kış sebebiyle İstanbul'a yoğun dönüşlerdir.

TOPLU TAŞIMAYA MESAİ DÜZENLEMESİ GÜNDEMDE

Bizlerden çözüm beklediğiniz konuların başında, teması kaçınılmaz kılan kalabalıklar olduğunu biliyoruz. Toplu taşıma pazar yerleri, alışveriş ortamları müdahale bekleyen konulardır. Yetkililerle bu sorunları tek tek ele aldık. Riski sabah akşam göğüsleyen, işçi memur çalışan kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte dönmesinin önlenmesini amaçlıyoruz. Toplu taşımada risk devam ettikçe, istediğimiz düzeyde başarılı olamayız.

Otobüs, metrobüs, metro ve tramvay seferlerine ek seferler konması, saat düzenlenmesi yapılması gündeme getirilmiştir. İstanbul'un bir diğer zorluğu sosyal mesafenin korunamadığı semt pazarları ve çeşitli alışveriş mekanlarında yaşıyor. Bu süre zarfında ise sizlerden tedbirlerden yana fedakarlık istiyoruz.

'EVDE KAL' UYARISI

Gelinen noktada desteğinize daha önce olmadığı kadar ihtiyacımız var. Bu destek için sizden kuralcı olmanızı istemek zorundayım. Maske, sosyal mesafe ve temizlik. Bu üç kuralın yanı sıra, hayatımızı disipline sokmamız gerekiyor. Kalabalık ortamlardan kaçınmamız gerekiyor. Dışarı çıkma mecburiyeti olmayanlar lütfen evde zaman geçirsin. İzolasyonda olanlar evlerinden ayrılmasın. Testi pozitif çıkanlar temaslılarını filyasyon ekiplerine eksiksiz bilgilendirsin.

Memleketten dönenler buluşmalardan kaçınsın. Zorunlu olmadıkça akrabalarla, başka ailelerle bir araya gelmeyin. Zorunlu olmayan kutlama ve törenleri lütfen ertelemeyin. Çalışma arkadaşlarımla birlikte İstanbuldayım. Ekiplerimizle hizmet ve operasyon kapasitemizi gözden geçirdik. Birazdan görevlerimizin başına döneceğiz. Eğer kararlı bir şekilde bizimle beraber olursanız şu andan itibaren salgını geriletmeyi başaracağız. Hepinize teşekkür ediyorum."