Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı: Can kaybı ve ağır hasta sayısında tüm zamanların en yüksek artışı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 bin 281 kişiye vaka, 6 bin 439 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konulduğunu ve 185 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. İlk vakanın açıklandığı 17 Mart'tan bu yana can kaybında ve ağır hasta sayısında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.
Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 185 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 29 bin 281 kişiye vaka, 6 bin 439 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. Koronavirüs nedeniyle 13 bin 558 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs hasta sayısı 494 bin 351'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 4 bin 15 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI 5 BİN 11
Tabloya göre, toplam test sayısı 18 milyon 415 bin 636, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 11, toplam iyileşen hasta sayısı 400 bin 242, bugünkü test sayısı 168 bin 212 olarak kayıtlara geçti.
''AĞIR HASTA SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR''
Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Bugün 6 bin 439 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. Bu yükü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun. Tedbirlere daha sıkı uyarak mücadeleye güç katın'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin 29 Kasım 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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