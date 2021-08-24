Kolon kanseri belirtisinin hemoroit ile karıştırılması tanıyı geciktirebiliyor

24 Ağustos 2021 Salı, 04:00

Kalınbağırsak (kolon) ve rektum kanserleri tüm dünyada her geçen gün yaygınlaşıyor. Sağlık Bakanlığı’nın istatistiklerine göre kolon kanserinin en sık görülen ilk beş kanser arasında yer aldığını anımsatan cerrahi uzmanı Doç. Dr. Abdulcabbar Kartal, “Her yaşta görülebilmesine rağmen en sık 50 yaşından sonra kolon kanserine rastlanıyor. Kolon kanserlerinin kesin sebebi bilinmemekle birlikte ileri yaş, polipler, ailede kolorektal kanser öyküsü, ülseratif kolit veya Crohn hastalığı, genetik bozukluklar, familyal adenomatöz polipozis (FAP), sigara ve hayvansal yağdan zengin beslenme bu hastalık için risk faktörüdür” dedi.

Kalınbağırsak kanserlerinden korunmada tarama yöntemlerinin yanı sıra riski azaltıcı bazı basamakların olduğunu anımsatan Doç. Dr. Kartal, “Örneğin fiziksel egzersiz, aşırı kilolardan kurtulmak, sigara kullanmamak, yüksek lifli, düşük yağ içerikli gıdaları tüketmek, kolon kanseri riskini azaltıyor” diye konuştu.

KABIZLIK VE ŞİŞKİNLİK

Kolorektal kanser gelişen bir hastada bağırsak alışkanlıklarında değişiklikler, ishal, kabızlık, bağırsakta tam boşalmama hissi, dışkıda kan (parlak ya da koyu kırmızı), normalde olduğundan daha ince dışkılama, genel abdominal rahatsızlık (gaz, kramplar, şişkinlik), bilinen bir neden olmaksızın kilo kaybı, sürekli yorgunluk, bulantı ve kusma gibi şikâyetlerin görülebildiğine dikkat çeken Kartal, “Kalınbağırsak kanserlerindeki bulgu ve belirtiler, tümörün evresine ve tümörün bulunduğu yere göre değişir. Tümör, bağırsak içine doğru büyürken bulgu vermezken, bağırsak tam tıkandığında, hastanın gazını ve dışkısını çıkaramadığı duruma kadar değişen belirtiler görülebilir” dedi.

TANI GECİKEBİLİR

Rektum tarafında yani makata yakın kısımdaki tümörlerde en sık görülen bulgunun dışkıya kan bulaşması olduğunu anımsatan Kartal, şöyle devam etti:

“Burada dikkat edilecek durumlardan birisi şu: Hemoroit denen hastalıkta da dışkıda kan gözlenir ve kişi bu durumu karıştırarak tanı ve tedaviyi geciktirebilir. Dışkılama alışkanlıklarında değişiklik, dışkı çapının incelmesi, kabızlık, dışkılama sonrası tam boşalamama, karında şişkinlik gözlenen diğer bulgulardır. Bu bulgulardan şüphelendiğinizde doktora başvurmalısınız. Geç dönemde kalın bağırsak kanserlerinin istenmeyen durumlarından biri bağırsağın tam tıkanmasıdır. Bundan başka oluşabilecek durumlar arasında büyük damarın duvarının yıkılması sonucu ciddi kanamalar, tümörün bağırsak duvarını delmesi, buna bağlı kalınbağırsaktaki mikropların karın zarına yayılması, karın boşluğunda sıvı toplanması şeklindedir. Bu belirtiler her zaman kansere bağlı olmayabilir ve başka sağlık problemleri de bu belirtilere yol açabilir. Ancak bunlardan herhangi birine sahip kişilerin, erken tanı ve tedavi için doktora başvurması önerilir. Genelde kanserin erken dönemlerinde ağrı olmaz.”