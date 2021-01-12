Koltuk değneklerinden çıkanlar polisi şaşkına çevirdi!

12 Ocak 2021 Salı, 18:12

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turan Emeksiz Mahallesi’nde durumundan şüphelendiği E.V.’yi durdurdu.

Polis ekiplerinin E.V.’nin üzerinde yaptığı aramada suç unsuruna rastlanmadı. Ekipler, E.V.’nin koltuk değneklerinde yaptığı aramada ise uyuşturucu ele geçirdi.

Uyuşturucuya el konurken gözaltına aldığı E.V.’nin emniyette sorgulanmasına başlandı.



