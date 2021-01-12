Koltuk değneklerinden çıkanlar polisi şaşkına çevirdi!

Gaziantep’te, polis ekiplerinin, durumundan şüphelendiği E.V.'nin koltuk değneklerinde yaptığı aramada uyuşturucu ele geçirildi.

DHA
12 Ocak 2021 Salı, 18:12
Koltuk değneklerinden çıkanlar polisi şaşkına çevirdi!
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Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turan Emeksiz Mahallesi’nde durumundan şüphelendiği E.V.’yi durdurdu.

Polis ekiplerinin E.V.’nin üzerinde yaptığı aramada suç unsuruna rastlanmadı. Ekipler, E.V.’nin koltuk değneklerinde yaptığı aramada ise uyuşturucu ele geçirdi.

Uyuşturucuya el konurken gözaltına aldığı E.V.’nin emniyette sorgulanmasına başlandı.



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