Komşusunu darp eden Halil Sezai: Gerektiği şekilde tam dövemedim, bir dahaki sefere
Komşusunu darp ettiği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılan ve 45 gün cezaevinde kalan Halil Sezai Paracıkoğlu, şiddet olayıyla ilgili "Hak etti. Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere" dedi.
67 yaşındaki komşusunu darp ettiği gerekçesiyle hapis yatan Şarkıcı Halil Sezai, konserinde konu hakkında açıklamalarda bulundu.
Gazete Magazin'in haberine göre, Sezai konserde yaptığı konuşmada, "Hak etti, kafam güzeldi, gerektiği şekilde de tam dövemedim, bir dahaki sefer" dedi. Konsere gelen vatandaşların bu sözlerin ardından gülerek Sezai'yi alkışladığı da belirtildi.
Tuzla’da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darp ettiği iddiasıyla yargılanan Halil Sezai, 43 gün süren tutukluluk sürecinin ardından ekim ayında görülen ilk duruşmada 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmış ve kararla birlikte tahliye edilmişti.
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