Halil Sezai: Hapishane iyi geldi

30 Nisan 2021 Cuma, 10:01

İncir Reçeli filmi ve İsyan şarkısıyla adını duyuran Halil Sezai, katıldığı programda bilinmeyenlerini anlattı. Dışarıdan göründüğü gibi biri olmadığını ifade eden 41 yaşındaki sanatçı, yaptığı işlerden dolayı insanların kendisini farklı tanıdığını söyledi. Armağan Çağlayan'ın YouTube programında konuşan Sezai, pesimist bir insan olduğunu da belirtirken, geçtiğimiz yıl girdiği cezaevi süreci hakkında da açıklamalarda bulundu. İşte ünlü şarkıcının açıklamalarından öne çıkan kısımlar...

"Müzik çocukluktan beri hayatımda vardı. Eskişehir'de büyüdüm. Annem öğretmen, babam da muhasebe uzmanıydı. Babam gitar da çalıyordu. Annem doğum günü hediyesi gitar almıştı. 14-15 yaşlarında ilk bestelerimi yapmaya başladım."

“Uyumayı çok severim. Yaptığım işten dolayı gece çalışıyorum. Gündüzleri uyuyorum. Kötü psikolojiyi atlatmak için uykuyu kullanıyorum. Pesimist bir insanım. Son dönemde keyfimi yerine getirmeye çalıştığım bir psikoloji içindeyim.”

"İnsanlar gördüğünüz kadar sizi tanıyor. Dışarıdan aşk şarkıları yapan, hayatında alkol alan ve bitik bir imajım var ama bunlar da yaptığınız işlerle doğrultulu. Aslında komedi oyunculuğununu çok severim. İki-üç tane komedi dizisinde rol aldım. Sevgili Dünürüm ve Kahve Bahane isimli... Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Sahneye çıktıktan sonra sosyal fobi kayboluyor geçiyor, bir rahatlama geliyor. O alanda başka bir boyuta geçiyorum. Ben konserlerimi gözlerimi kapalı söylüyorum. Bazen konserlerim 4-5 saat sürüyor."

"HAPİSHANE İYİ GELDİ"

Cezaevinde geçirdiği 43 güne de değinen Sezai, "Ünlülüğe karşı bir insanım. Ülkemizde bu olaylar günde belki 100-200 kere oluyor ama büyümüyor. O günün yarısını hatırlamıyorum. Çok öfkeli de değildim. Birden bir şey koptu... Detaylara girmek istemiyorum açıkçası, hapis yattım bu olaydan dolayı... Hapishanede çok zorlanmadım. Belki saçma olacak ama iyi geldi. Tek başıma bir oda verdiler, bahçesi de vardı. Yurt odası gibiydi. Bütün gün kitap okudum. Bu duruma nasıl geldiğimi düşündüm. Kendimle baş başa kalmak iyi geldi. Muhasebe yaptım biraz” diye konuştu.

Sezai ayrıca "Yaşadıklarım bende sosyal fobi yaşatmadı. Gardiyanından müdürüne çok teşekkür ederim. Ön yargımı da kırdılar. İnsanlara çok yardım ediyorlar. Yemekler çok güzel. Çıkarken 'Bu domatesi nereden alıyorsunuz?' dedim" diye ekledi.