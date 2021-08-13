Kömür ocağında iş cinayeti
Sivas'taki kömür ocağında iş makinesinin ‘boom’ diye tabir edilen kolu üzerine devrilen Necdet Arslan (50) isimli işçi yaşamını yitirdi.
İş cinayeti, saat 11.30 sıralarında Kangal ilçesindeki bir kömür ocağında meydana geldi. İşçi Necdet Arslan, ocakta kullanılan delici iş makinesinin 'boom' diye tabir edilen kolunun üzerine devrilmesi sonucu göğsünden ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arslan'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.
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