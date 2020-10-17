Konak Belediyesi’nden şiddete karşı küresel adım

17 Ekim 2020 Cumartesi, 15:13

Konak Belediyesi, Küresel Belediye Başkanları Parlamentosu’nun (Global Parliament of Mayors), 2030 yılına kadar şiddetin yarı yarıya azaltılması amacıyla başlattığı projeye katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tüm belediyelere duyurulan projeye katılım için yapılan başvurular arasından değerlendirme yapan parlamento, Türkiye’den sadece Konak Belediyesi ile Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’ni kabul etti. Konak Belediyesi, şiddete karşı uluslararası çapta başlatılan mücadelenin bir parçası oldu.

Konak Belediyesi, merkezi Hollanda Lahey’de bulunan Küresel Belediye Başkanları Parlamentosu’nun projesine katılmak için geniş kapsamlı bir dosya hazırlayarak, çalışmalarını anlattı. Dosyada, Konak Belediyesi’nin Kadın Aile Müdürlüğü ile Ar-Ge Müdürlüğü’nün çalışmaları, “Demokratik Katılım Köprüleri”, “Eşit Fırsat Eşit Eğitim”, “Dijital Okuryazarlık” gibi ‘şiddetin önlenmesi’ içeriklerini de taşıyan projeleri anlatıldı. Konak Belediyesi’nin hazırlıklarına başladığı kadın çalıştayıyla ilgili ayrıntılı bilgiler ile Roman vatandaşlar için yapılan çalışmalar da parlamentoya sunulan dosyada yer aldı. Konak’ın tarihi, kültürel ve demografik yapısının da vurgulandığı dosyayı inceleyen parlamento, Konak Belediyesi’nin başvurusunu ve şiddetin azaltılmasına yönelik taahhüdünü uygun buldu. Konak Belediyesi, 1500’ü aşkın şehir ve metropol alanını temsil eden 60 belediyeyle birlikte proje katılım listesine girerek, şiddete karşı uluslararası çapta başlatılan mücadelenin bir parçası haline geldi.

"DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZUN GÖSTERGESİ"

Böyle bir oluşumda yer almaktan gurur duyduklarını dile getiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak’ta her türlü şiddeti sona erdirmek için kararlı olduklarını belirtti. “Biz zaten bunun için var gücümüzle çalışıyoruz” diyen Batur, şöyle devam etti:

“Bugün bu proje için seçilmiş olmamız, bu kararlı duruşumuzun da bir nevi ispatı oldu. Şiddete dur diyen birçok çalışmamız var. Konaklı kadınlarımıza bu anlamda hukuki ve psikolojik destek sağlıyoruz. Görev gelir gelmez memur arkadaşlarımızın sözleşmelerine şöyle bir madde koyduk: Eşine şiddet uygulayan memurun maaşı eşine verilecek. ‘Kadın Doğmak’ isimli projemizle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde şiddete uğrayan kadınların sesi olduk. Geleneksel olarak düzenlediğimiz Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması’nın geçen yılki konusunu da şiddet olarak belirlemiş, yine bu konuya dikkat çekmiştik. Attığımız adımların yanı sıra daha atacağımız birçok adım var. Konak Belediyesi’nin bu konudaki net duruşuyla, böyle bir oluşuma seçilerek, bir anlamda uluslararası mücadelenin aktörlerinden biri haline gelmesi ise hem doğru yolda olduğumuzun göstergesidir hem de şiddetsiz bir yarın adına çok önemlidir.”

ŞİDDETE KARŞI ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Küresel Belediye Başkanları Parlamentosu’nun 10 yıl içinde şiddetin önlenmesi ve azaltılması konusunda çalışmalar yapılmasını kapsayan projesinde, Konak Belediyesi’yle birlikte Budapeşte, Madrid, Los Angeles, Helsinki ve, Milan gibi belediyeler de yer alıyor. Projede ayrıca Avrupa Kentsel Güvenlik Forumu (EFUS), Afrika Kentsel Güvenlik Forumu (AFUS), Belediye Başkanları Göç Konseyi (MMC), Güçlü Şehirler Ağı (SCN) ve ABD Belediye Başkanları Konferansı (USCM) gibi ağlar da katılımcı olarak bulunuyor.

Belediyelerin seslerini daha geniş kitlelere duyurmaya çabalayan, hükümetler, çok uluslu kurumlar, sivil toplum grupları ve iş dünyasıyla ilişkiler kuran ve proje çalışmaları yürüten bir organ olan Küresel Belediye Başkanları Parlamentosu, birçok alanda çalışmalar yürütüyor. Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı, UNICEF gibi ağlar ve ortaklıkları bulunan parlamentonun dünyanın her yerinden 100’den fazla üyesi var.