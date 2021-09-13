Konak ve Seyhan belediyeleri kardeş şehir oldu
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve Adana Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, iki şehri ortak çalışma ve uluslararası projeler için bir araya getirecek Kardeş Şehir Protokolünü imzaladı.
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, makamında konuk ettiği Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’la birlikte Kardeş Şehir Protokolüne imza attı. Konak Belediye Meclisinde iki şehrin kardeş şehir olmasının oybirliğiyle kabul edilmesinin ardından iki şehrin belediye başkanları Konak’ta bir araya gelerek karşılıklı atılan imzalarla kardeş şehir protokolü hayata geçirdi. Başkan Batur, kardeş şehir protokollerinin genellikle iki belediyeyi ağabey ve kardeş gibi bir araya getirdiğini ancak Adana’nın Seyhan Belediyesi ile ortak paydada buluşan bir kardeşlik kurduklarını dile getirdi.
Konak ve Seyhan Belediyelerinin ortak değerleri paylaşarak çok güzel işler başaracağını ifade eden Başkan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İki şehir, yaşam biçimi, tarihsel değerleriyle benzer ilçeler. Bizdeki kardeş şehir protokolleri genelde birisinin ağabey birisinin de kardeş olduğu protokoller. Bugün, gerçek anlamda proje paylaşımı, ortak AB projeleri yürütülmesi, iki ilçe arasındaki ticari ekonomik faaliyetlerin artırılmasına yönelik faaliyetlerin yapılması anlamında önemli bir protokol. Biz ‘Birlikte Konak’ anlayışıyla yola çıkmıştık. İki şehir arasındaki bu birliktelik de çok önemli. Adana Seyhan, güneyin en güzel şehirlerinden biri. Böyle bir şehirle kardeş şehir olmak bize de çok heyecan veriyor. Güzel bir çalışma olacağını umuyorum, hayırlı olsun diyorum.”
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ise iki şehrin de tarihi ve kültürel açıdan zengin olduğunu vurgulayarak, “Konak Belediyesi İzmir, İzmir de Türkiye demek. Adana Seyhan da doğuyla batının, kuzeyle güneyin kesiştiği yer. Her iki şehrin de zenginlikleri çok fazla. Bu zenginlikleri paylaşmamız lazım. Konak’ın üstünlüklerini ve Seyhan’ın üstünlüklerini hem şehirlerimiz ve ülkemiz, hem de dünyamız adına bir araya getirerek artırmak lazım. Konak Belediyesi’yle imzaladığımız kardeş şehir protokolü gerçekten isteyerek ve severek imzaladığım bir protokol” diye konuştu.
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