Kongre baskını: 23 milyondan fazla tweet atıldı
ABD'deki Kongre binasını Trump yanlılarının basması Twitter'da paylaşım rekoru kırılmasına neden oldu. Olaylar sırasında saniye de 430 tweet olmak üzere 23 milyondan fazla paylaşım yapıldı.
Washington'da ABD Kongresi'nin bulunduğu Capitol binasının önceki gün Donald Trump taraftarları tarafından basılması ve yaşanan şiddet olayları sırasında sosyal medya platformu Twitter'da paylaşım rekoru kırıldı.
Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre, çevrimiçi platform takibi yapan Visibrain adlı şirket yapılan analizde baskın sırasında 23 milyon 400 binden fazla tweet adıldığı belirlendi. Bunun da saniyede ortalama 430 tweete tekabül ettiğine dikkat çekildi. Şirket, bu sayının Kasım ayındaki ABD başkanlık seçiminin ardından 24 saat içinde atılan tweetlerden 2,5 kat fazla olduğunu belirtti.
Depuis hier soir, l'assaut des supporters de Trump au #Capitole est au centre des discussions sur Twitter ! On compte plus de 23,4 millions de messages, c'est 2,5 fois plus que pour les élections américaines (sur les 24h qui ont encadré l’élection) ?? pic.twitter.com/6V0wiS8z3e— Visibrain (@visibrain) January 7, 2021
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