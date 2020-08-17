Konut ve ticaret projeli deprem toplanma alanı

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 06:00

Büyük Marmara depreminin 21. yıldönümünde bir mahallenin sankinleri deprem toplanma alanları için mücadele ediyor. Teşvikiye Mahallesi sakinleri İstanbul’un en değerli arazilerinden Marmara Üniversitesi’nin eski Nişantaşı Kampusu’nun bulunduğu arazideki yeşil alanın deprem toplanma alanları olduğunu belirterek arazide başlayan konut ve ticaret projesine karşı dava açtı.

Dap Yapı tarafından “92 konut ve 1 ticari ünite”yi içeren projeye ilişkin ruhsatlar ile imar planı değişikliklerinin iptalini isteyen mahalle sakinleri “Gelecek kuşaklara miras kalsın” dedi.

Dava dilekçesinde söz konusu arazinin mahallenin deprem toplanma alanı olduğu belirtilerek “Meydana gelecek herhangi bir deprem veya felakette mahalle sakinlerinin toplanacağı, sığınacağı, geçici olarak barınacağı yeterlilikte başka alan bulunmamaktadır. Mahalle sakinlerini göz göre göre yaşamsal tehlikeye atan bu yapılaşmada kamu yararı bulunmadığı kuşkusuzdur. Sunulan deprem toplanma alanlarından, davaya konu araziyi çıkardığımızda, bölge halkını kapsayacak ölçekte başkaca bir yer bulunmadığı görülecektir” denildi.

BUGÜN EYLEM VAR

Dilekçede arazinin bölgenin tek nefes alma noktası olduğu anlatılarak “Yapılaşma, arazinin barındırdığı doğal değerleri tahrif edecektir. Arazi içerisindeki ormanlık alanda, kuşlar, kirpiler, kaplumbağalar ve sansarlar yaşamaktadır. Yapılaşma ile hayvanlar yaşam alanlarında barınamaz hale gelecektir” ifadeleri kullanıldı.

Dilekçenin sonuç bölümünde ise projeye ilişkin imar planlarının ve ruhsatların öncelikle yürütmesinin durdurulmasını ardından iptali istendi. 17 Ağustos 1999 büyük Marmara depreminin 21. yıldönümünde saat 19.00’da inşaat alanında eylem yapacağını duyuran mahalle sakinleri “Herkesi mahallemizin tek yeşil alanı ve deprem toplanma alanımıızın yapılaşmaya kurban gitmemesi için eyleme bekliyoruz. Arazinin deprem Toplanma ve Yaşam Alanı ilan edilmesini istiyoruz” dedi.

İMAR PLANLARI DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Diş Hekimliği ve İletişim Fakülteleri’nin bulunduğu Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampusu’nun 26 dönümlük arazisi, 2018 yılında imar planları değiştirilerek ihaleye çıkarılmıştı. İhaleyi, 1.7 milyar TL’lik teklifi ile Dap Yapı kazanmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planı ile arazi “ticaretkonut” alanına dönüştürülmüştü.