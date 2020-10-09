Konya Valiliği’nden koronayla mücadele için yeni karar

09 Ekim 2020 Cuma, 12:25

Konya Valiliği, koronavirüsle mücadele kapsamında toplantı, gösteri, yürüyüş ve çadır kurma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Konya Valiliği’nden yapılan yazılı açıklama şöyle:“Konya ili sınırları içerisinde tesis olan huzur ve güven ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve Covid-19 salgınının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla;Konya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 02.10.2020 tarihli ve 2020/106 sayılı kararı ile 2911 sayılı Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi doğrultusunda, İl genelinde yapılacak toplantı, gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, çadır kurma vb. etkinliklerin Valilik Makamının 08.10.2020 tarihli ve 4140 sayılı Onayı ile 09 Ekim 2020 günü saat 00.01'den 23 Ekim 2020 günü saat 23.59'a kadar 15 gün süre ile YASAKLANMASINA karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”