Konyaspor - Malatyaspor: 1-1

17 Ekim 2020 Cumartesi, 18:02

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic - Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic (Dk. 61 Musa Çağıran), Jevtovic, Milosevic (Dk. 46 Eduok), Shengelia (Dk. 46 Çikalleshi), Kravets (Dk. 84 Oğuz Kağan)

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed - Zeki Yavru (Dk.73 Zuqui) , Wallace, Semih Kaya, Chebake, Ahmed Ildiz (Dk. 84 Kubilay), Erkan, Acquah (Dk. 73 Mustafa), Fofana (Dk. 46 Cueva), Olcay Şahan (Dk. 46 Berk) , Benjemin Tetteh

GOLLER: Dk. 83 Kravets (İttifak Holding Konyaspor) - Dk. 58 Zeki Yavru (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Abdülkerim Bardakçı, Ahmet Çalık, Alper (Yedek kulübesinde), Eduok (İttifak Holding Konyaspor) - Benjamin Tetteh, Chebake (Yeni Malatyaspor)



Süper Lig'in 5'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor, Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

18'inci dakikada Zeki Yavru, topla ceza sahasına yaklaştığı sırada Akbdülkerim Bardakçı ile girdiği ikili mücadele yerde kaldı. Zeki Yavru'nun serbest vuruşunda top kaleci Sehic de kaldı.

36'ncı dakikada Shengelia'nın ceza sahası dışından şutunda top kaleci Abdulsamed de kaldı.

58'inci dakikada Cueva'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa iyi yükselen Zeki Yavru'nun kafa vuruşunda top fileleri havalandırdı: 0-1.

?71'nci dakikada Eduok'un ceza sahası yayından sert şutunda top yandan auta çıktı.

83'üncü dakikada Ömer Ali Şahiner'in köşe vuruşunda ceza sahasında Skubic'in kafa pasında Kravets'in kafa vuruşunda İttifak Holding Konyaspor, beraberliği yakaladı: 1-1

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.