Konyaspor'dan zirveye ayar veren goller

Süper Lig’de 4 puan farkla liderliğini sürdüren Başakşehir, 32. haftada kümede kalma mücadelesi veren Konyaspor’a konuk oluyor.



Maçın 3. dakikasında Miya'nın neden olduğu penaltıyı Visca gole çevirdi.

20. dakikada Miya müthiş bir golle skoru 1-1 yaptı. Visca ve Aleksiç sarı kart gördü.

28. dakikada Ömer Ali Konyaspor'u 2-1 öne geçirdi.

45 artı 2'de Miya kendisinin 2. takımının 3. golünü attı.

İkinci yarıda Aleksic'in yerine Elia oyuna girdi. 49. dakikada Ömer Ali'nin şutunu Eprianu kesti.





STAT: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

VAR: Ali Palabıyık, Hakan Ceylan

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Volkan, Jonsson, Milosevic, Miya, Amir, Ömer Ali

Başakşehir: Mert, Clichy, Skrtel, Epureanu, Caiçara, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba