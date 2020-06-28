Korkunç iddia: ‘Kovid-19 tanısı olan adayları önlemsiz sınava aldılar’

28 Haziran 2020 Pazar, 06:00

Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Özcan Çetin, Buca İnci Özer Tırnaklı Fen Lisesi’nin Covid-19 tanısı konulan ve özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler için planlanlandığını, sınav görevlilerini dün sabah öğrendiklerini ileri sürdü. Çetin, “Okulda sınav görevlileri için yeterli koruyucu malzeme olmamasının sağlık riski oluşturacağı kaygısı, bina sınav sorumlusu tarafından ilgili birimlere telefonla bildirilmiş ve kendisine bu şekilde durumu idare etmesinin söylenmesi o sırada salonda bulunan sınav görevlileri tarafından da duyulmuştur.

BİNAYI TERK ETTİ

Öğretmenlerin gerekli önlemlerin alınması ve koruyucu malzemenin temin edilmesine dönük talep ve çabaları da sonuçsuz kalınca, kendisi de Eğitim Sen üyesi olan bir arkadaşımız bu koşullarda sınav görevi yapılamayacağını tutanak altına alarak sınav binasını terk etmiştir” dedi. Gerekli önlemleri almadan, ihtiyaç duyulan malzemeyi yeterince ve zamanında hazır etmeyen tüm yöneticilerin yaşanan bu sorunda sorumluluğu olduğunu vurgulayan Çetin, “Öğrencilerimiz ve eğitim ve bilim emekçilerinin hakları ve sağlıkları için gerekli önlemlerin alınması konusunda sürekli olarak sorumlu kurumları uyarmamıza rağmen halen eksikliklerin yaşanıyor olmasını sadece ihmal olarak değil aynı zamanda da bir öncelik sorunu olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

EĞİTİM SEN: SAĞLIK HAKKI İHLALİ

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, YKS’nin ilk oturumunda alınan koronavirüs önlemlerinin yetersizliğine dikkat çekerek “YKS’de kişisel mesafenin korunmasına olanak sağlayamayacak bir şekilde sınıf mevcutları 18 - 20 kişiden oluşturuldu. Salgın yayılımının devam ettiği, vaka sayılarının arttığı, uzaktan eğitimde sınava hazırlanan öğrencilerin yaşadığı eşitsizliğin ayrıca derinleştiği ve kamuoyu itirazlarına ve yaşanılan kaygılara rağmen sınavların gerçekleştirilmesi eğitim hakkı, sağlık hakkı ihlalidir” dedi.

MASKE VAR MESAFE YOK

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu dün Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başladı. Yaklaşık 2.5 milyon adayın girdiği sınav, 165 dakika sürdü. Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45’te başlayacak. Sonuçlar 28 Temmuz’da açıklanacak. Sınav merkezleri önünde çocuklarını bekleyen velilerin hepsi maskeliydi ancak sosyal mesafe kurallarına her zaman uyulmadı. Aileler, birçok yerde sınav merkezleri önünde kalabalık oluşturdu, polis ekiplerinin sürekli yaptığı uyarı anonslarına uyan pek olmadı.

EĞİTİM-İŞ: SORUMSUZLUK

Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Adana Seyhan’da bulunan Saniye-Hüsamettin Özaltın Ortaokulu’nda sınav görevi verilen öğretmenlerin dün sabah okulun Covid-19 hastalarına ayrıldığını öğrendiğini söyledi. Yıldırım, “Bunu öğrenen öğretmenlerin çoğu görevlerinden vazgeçmek istediklerini iletince ÖSYM bina sorumlusu en az bir yıl görev vermeme, soruşturma açılması, suç duyurusunda bulunulması ve para cezası kesileceğini söyleyerek görevli öğretmenleri tehdit etmiştir. Okulda sınava gireceklerin 11’i Covid-19 hastası, 7’sinin temaslı/karantinada hasta olduğu, ayrıca mahkûm ve fiziksel hasta olanların da bulunduğu anlaşılmıştır. Ambulanslar Covid19’lu öğrencileri herkesin gözü önünde okul bahçesine bırakıp gitmişlerdir. Kolu, bacağı kırık çocuğunu getiren velilerle Covid-19’lu öğrencilerin yakın temas halinde olmalarına engel olunmamıştır. Bu kadar büyük sorumsuzluğun sahibi kim?” dedi.