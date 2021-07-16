16 Temmuz 2021 Cuma, 00:01

MEHMET SELÇUK, ŞENİZ DOĞAN

KARİKATÜR SEVDASIYLA MEMLEKET YOLLARINDA!

Yaşamı resim, çizgi, karikatür olan üretken bir eğitimci Mehmet Selçuk. Karikatüre, resme sevdalı öğrenciler yetiştiren, çalıştığı okullarda farklılık yaratan bir hoca, özgün çizgilerle, yapıtlarla üretmeyi sürdüren bir çizer. Mehmet Selçuk, ilk gençlik yıllarında Gırgır dergisinde başlayan çizgi yaşamı, birçok dergide, gazetede sürdü, sürüyor.

Çizmekle yetinmeyip hep çocuklara, gençlere çizgiyi sevdirmenin yollarını arayan Selçuk, karikatür sevdasıyla yollara düştü, ülkemizin ulaşılmaz köylerine, kasabalarına ulaştı.

Mehmet Selçuk, pek çok kurum, kuruluşlara karikatür, mizah dergisi çıkartmaları için öneriler götüren, bir karşılık gözetmeden emek veren bir isim.

Bir otobüs firması düşünün ki yolcularına mizah dergisi dağıtsın. Bir lokanta, pastahane gelen müşterilerine mizah dergileri versin. Bunlar, çoğu kişiye körler ülkesinde gözlük satmak gibi gelebilir. Bizler öyle düşünmüyoruz.

SAYISIZ ÇİZGİ SEVDALISINI ÜLKEMİZE KAZANDIRDI

Ülkemizde, dünyada karikatür sanatının yaygınlaşması için ulusal, uluslar arası yarışmalarda seçici kurul üyeliği, koordinatörlükleri de severek yapıyor Selçuk. Bu yolla minik kaç çizgi sevdalısını ülkemize kazandırdı bilseniz.

Mehmet Selçuk, son iki yıldır Cumhuriyet Gazetesi’nin Ciddiyet sayfasında çizgileriyle merhaba diyor insanlarımıza. Her cuma günü verdiği selâmı alanlar da gün geçtikçe çoğalıyor.

Karikatür: MEHMET SELÇUK

SALGIN DÖNEMİ KARİKATÜRLERİ

Özellikle salgın dönemi karikatürleriyle sonsuzluğa iz bırakıyor. İnsanlığı çizgileriyle uyarıyor, düşündürüyor, güldürüyor.

Selçuk’un bu çalışma ve çabaları yaşadığı Denizli’de, Merkezefendi Belediyesi’nce de görmezden gelinmedi.

Salgın sürecinde Cumhuriyet Gazetesi’nin Ciddiyet sayfasında yayınlanan karikatürlerini kitaplaştırdı ve tanıtım gününde ücretsiz sundu.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Koronakarikatür Günlüğü’nün tanıtım günü yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Merkezefendi Belediyemizin ilk kültür sanat yayınıyla sizlere merhaba demenin heyecanını, mutluluğunu yaşıyoruz. Elinizdeki bu kitap, sanatı ve sanatçıyı desteklemek, sanatla ilgilenmek isteyen yediden yetmişe herkes için uygun ortamı hazırlamak ve bu anlamda teşvik edici, yol gösterici olmak misyonumuzun somut bir ifadesidir.”

Usta karikatür sanatçısı Mehmet Selçuk’un, tüm dünyayı saran salgın dönemini anlattığı karikatürlerini içeren kitabınında sayfalar peşinde koştururken keyif alacak, bir çizgide belki de dakikalarca düşüneceksiniz. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum...

Koronakarikatür Günlüğü / Mehmet Selçuk / Merkezefendi Belediyesi Yayınları / 2021.