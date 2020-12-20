Koronavirüs aşısını bulan Dr. Özlem Türeci yılın kadınları listesinde
Pfizer ile birlikte koronavirüs aşısını geliştiren Almanya merkezli BioNTech'in üst düzey ismi Dr. Özlem Türeci, Sunday Times tarafından yılın kadınları arasında gösterildi.
İngiltere’nin saygın gazetelerinden Sunday Times, 2020 yılına damga vuran kadınları sıraladı. Aralarında Almanya Başbakanı Angela Merkel, Barbadoslu şarkıcı ve girişimci Rihanna, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve MeToo hareketine devam eden Amber Heard gibi isimlerin yer aldığı listede Türkiye kamuoyunun da yakından tanıdığı bir isim vardı.
Listede koronavirüs aşısı konusunda büyük bir atılım gerçekleştiren Dr. Özlem Türeci de yer aldı.
“MÜTEVAZI BİR HAYAT YAŞIYORLAR”
Sözcü'de yer alan habere göre, ABD merkezli Pfizer ile birlikte aşıyı geliştiren Alman şirket BioNTech’in üst düzey yöneticilerinden biri olan ve aşı konusunda ciddi çalışmalarda bulunan Türeci hakkında, “Güçlü bir çiftten bahsedelim: Pfizer’ın ilk sonuçlarına göre Covid-19’a karşı yüzde 95 oranında etkili olan aşısının arkasında Dr. Özlem Türeci ve eşi Dr. Uğur Şahin’in kurduğu Alman şirket BioNTech var. Türkiye’den Almanya’ya göçen ebeveynlere sahip olan 53 yaşındaki Türeci aynı zamanda kanser imünoterapi alanında da öncü. Forbes, çiftin 3.6 milyar sterlinlik değeri olduğunu yazarken onlar buna rağmen çok mütevazı bir hayat yaşıyorlar” yorumu yapıldı.
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- AKP'li Özlem Zengin'e çıplak arama tepkisi
- Ekonomist Eğilmez'den iki maddelik dolar yorumu
- Ekonomist Emin Çapa'dan Berat Albayrak sorusu
- Yerlikaya'nın sahte diploması için dikkat çeken yorum
- Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor
- Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti
- Özlem Zengin'in geçmişteki sözleri gündeme geldi
- Ankara, Capitol Counsel ile anlaştı
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
Video Haberler
- Erdoğan Irak Başbakanı El-Kazımi onuruna ziyafet verdi!
- Paketlere Ohh Ohh yazıldı, videoda Soylu'nun ifadeleri
- Gaziantep'te hastanedeki patlamada yaşanan dehşet anları
- Atay'ın tarihi konuşması sosyal medyanın gündeminde
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
- Emekli olan eğitimcisinin aracının peşini bırakmadı
- Küçük kızın mucize kurtuluşu kamerada
- Polis aracında tartışma yaratan görüntülere inceleme
- İranlı Youtuber’ın polis otosuyla İstanbul turuna tepki
- İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- AKP'li Özlem Zengin'e çıplak arama tepkisi
- Ekonomist Eğilmez'den iki maddelik dolar yorumu
- Ekonomist Emin Çapa'dan Berat Albayrak sorusu
- Yerlikaya'nın sahte diploması için dikkat çeken yorum
- Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor
- Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti
- Özlem Zengin'in geçmişteki sözleri gündeme geldi
- Ankara, Capitol Counsel ile anlaştı
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...