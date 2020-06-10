Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi: Normalleşme sürecini insanlar çok yanlış anladı

10 Haziran 2020 Çarşamba, 13:04

Aynı zamanda Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları uzmanı olan Prof. Dr. Yamanel, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 1 Haziran itibarıyla geçilen normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Covid-19 pandemisinin devam ettiğine işaret eden Yamanel, "Virüs ne dünyamızı ne de ülkemizi terk etmiş durumdadır. Hızlı yayılma ve ciddi hastalık yapma potansiyelini sürdürmektedir. Küresel bir bağışıklık oluşana kadar hepimizin yeni normal diye adlandırılan sürece uyum göstermemiz gerekmektedir. Küresel bağışıklığın kazanılabilmesi için ya toplumun büyük bir bölümü hastalığı geçirecek ya da çok etkin bir aşı bulunacaktır." dedi.

Yamanel, normalleşme sürecinin yanlış anlaşıldığına dikkati çekerek, "Bu süreç yeni bir normal aslında. Daha steril ve toplumdan mümkün olduğunca sosyal mesafeyi koruyarak geçirilecek bir süreç." ifadelerini kullandı.

"YENİ NORMALİN OLMAZSA OLMAZ BAZI KURALLARI VARDIR"



Yamanel,"Yeni normalin sürdürülmesiyle hem kendimizi hem de tüm sevdiklerimizi, kolay yayılan ve özellikle risk grubundaki kişilerde ciddi hastalık oluşturan bu virüsten koruyabiliriz. Yeni normalin olmazsa olmaz bazı kuralları vardır. Bunlar mümkün olduğunca kalabalık olabilecek yerlerde bulunmamak, 1,5-2 metrelik sosyal mesafeyi korumak ve bununla birlikte uygun şekilde maske takmak, özellikle el hijyenimiz başta olmak üzere temizlik kurallarına uymak. Tabii ki bunların yanı sıra hem kişisel temizliğimize mümkün olduğunca özen göstermek hem de diğer çevresel temizliğe ve hijyen kurallarına da uymak gerekiyor. Kapalı alanlarda bulunmak riski arttırmakta olup, açık alanlar tercih edilmelidir" dedi.







