Koronavirüs döneminde İşgücüne katılım ve istihdamda büyük düşüş

10 Haziran 2020 Çarşamba, 09:58

Koronavirüsle milyonlarca işçi ücretsiz izne gönderilirken ya da düşük ücretlere mahkum edilirken, açıklanan resmi veriler ise işsiz sayısının düştüğünü gösteriyor. Uzmanlara göre, TÜİK verileri milyonlarca kişinin işsiz kaldaığı bu dönemde "bir şaka olmalı".

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1,1 puanlık azalış ile yüzde 15,0 oldu.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 42'YE GERİLEDİ

Türkiye İsatistik Kurumu (TÜİK) Mart 2020 dönemine ilişkin İşsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 662 bin kişi azalarak 26 milyon 133 bin kişi, istihdam oranı ise 3,4 puanlık azalış ile yüzde 42,0 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 538 bin, inşaat sektöründe 248 bin, hizmet sektöründe 903 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe ise 26 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16,4'ü tarım, yüzde 21,1'i sanayi, yüzde 4,9'u inşaat, yüzde 57,6'sı ise hizmet sektöründe yer aldı.

İŞGÜCÜNE KATILMDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

İşgücü 2020 yılı Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 235 bin kişi azalarak 30 milyon 104 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 4,5 puanlık azalış ile yüzde 48,4 olarak gerçekleşti.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 29,1 OLDU

Mart 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,8 puan azalarak yüzde 29,1 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,5 puan azalarak yüzde 18,6 oldu.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 46,5'E DÜŞTÜ

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,8 puan azalışla yüzde 13,5, tarım dışı işsizlik oranı ise 1,1 puanlık azalışla yüzde 15,1 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 3,5 puanlık azalışla yüzde 46,5, işgücüne katılma oranı ise 4,7 puanlık azalışla yüzde 53,7 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 24,6, İSTİHDAM ORANI YÜZDE 27,4 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan azalışla yüzde 24,6, istihdam oranı ise 5,1 puan azalarak yüzde 27,4 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 7,2 puanlık azalışla yüzde 36,3 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,2 puanlık artışla yüzde 27,9 seviyesinde gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 13 OLDU

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,3 puan artarak yüzde 13,0 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 33 bin kişi azalarak 3 milyon 972 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 1,7 puan azalarak yüzde 42,6 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 3 bin kişi azalarak 26 milyon 512 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 1,7 puan azalarak yüzde 49,0 oldu. İşgücüne katılan sayısı 1 milyon 35 bin kişi azalarak 30 milyon 484 bin kişi olarak tahmin edildi.

Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 21 bin kişi, sanayi sektöründe 85 bin kişi, inşaat sektöründe 202 bin kişi, hizmet sektöründe 694 bin kişi azaldı.

TÜİK ŞAKA YAPMIŞ!

Uzmanlar TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamlarının gerçeği yansıtmadığına işaret etti.



* Prof. Dr. Veysel Ulusoy: Siyasetten arındırılmamış işsizlik oranı 0.9 puan azalarak yüzde 13.2 oldu.Daha az çalışarak daha az işsiz olduk. Türkiye’yi besleyen çalışan sayısı 26 milyona düştü.

* Doç. Dr. Aziz Çelik: TÜİK’in resmi işsizlik oranı tahmin ettiğimden de gerçek dışı açıklandı. Milyonlarca istihdam kaybı TÜİK’te yok. TÜİK şaka yapmış!

* TÜSİAD Baş ekonomisti Zümrüt İmamoğlu: Açıklanan veri Şubat-Mart-Nisan ortalamasını içeriyor. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam kaybı 1 milyonu buldu. Bir önceki dönem 495 bin azalma vardı. İstihdam kayıplarının çoğu hizmet ve inşaat sektöründe. İşgücü kaybı daha yüksek olduğu için işsiz sayısı 33 bin azaldı. İstihdamdan çıkanların bir kısmı kısa çalışma ödeneğinde ya da ücretsiz izinli oldukları için işsiz sayılmıyorlar, işgücünde de yer almıyorlar. Bu nedenle hem istihdamın hem işsiz sayısının aynı anda düştüğü olağanüstü bir dönem yaşanıyor.



