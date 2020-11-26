Koronavirüs salgını nedeniyle Disney'de işçi kıyımı
Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren ABD'li eğlence şirketi Disney, işten çıkarma rakamını 32 bin kişiye yükseltti.
ABD eğlence endüstrisinin en büyük şirketlerinden Walt Disney, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle eylül ayında yapılması öngörülen 28 bin kişilik işten çıkarmanın 32 bin kişiye yükseltildiğini duyurdu.
Business Insider'ın haberine göre, işten çıkarmalar gelecek yılın ilk yarısına kadar gerçekleşecek.
Disney açıklamasında buna ek olarak 3 Ekim itibarıyla işten çıkarılmayacak olan 37 bin civarında çalışanın çalışma ödeneği aldığı kaydedildi.
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